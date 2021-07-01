“ثروه” tharwa.education.gov.dz رابط الاستعلام عن نتائج البيام وكشف النقاط وحساب المعدل

tharwa.education.gov.dz رابط استخراج نتائج البيام أو التعليم المتوسط التي يبحث عنها التلاميذ أولياء التلاميذ لمعرفة موعد الإعلان الرسمي من وزارة التربية الوطنية والتكوين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك على تفعيل رابط استخراج كشف نقاط الطلاب، كما يتابع الطالب الناجح معرفة كيفية احتساب المعدل التراكمي له في هذا العام المنتهي 2020-2021.موقع ثروة لاستخراج نتائج التلاميذ
وقد قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين منذ فترة قليلة بالإعلان عن الجدول الزمني لاستخراج أرقام التلاميذ في جميع المراحل التعليمية، الابتدائية ونتائج السانكيام والسيزيام، وأيضا موعد الإعلان عن نتائج البيام وكذلك موعد الباك الجزائري، وتم الانتهاء من أغلب النتائج، حيث انتهى الإعلان عن نتائج التلاميذ من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي في 16حزيران 2021، وقامت الوزارة أيضا باستظهار أرقام السانكيام والسيزيام في 22 من حزيران 2021، وتم الإعلان عن موعد استظهار نتائج البيام والتي من المقرر لها أن تكون في الأول من تموز يوليو 2021.طرق استخراج نتائج الطلاب
- من خلال الأرضية الرقمية.
- عبر المدارس مباشرة.
- من خلال قوائم أسماء الطلاب بكود الطالب
مع اقتراب الإعلان عن أرقام الطلاب الامتحانية للمرحلة المتوسطة أو البيام الجزائرية يتم الاستعلام عن كيفية إنشاء حساب لولي التلميذ لمعرفة النتائج كالتالي:
|إنشاء فضاء ولي التلميذ
|tharwa.education.gov.dz رابط استخراج نتائج البيام
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- يقوم الطالب بضرب كل مادة في معاملها.
- ثم يبدأ الطالب بجمع جميع المعدلات بالمعاملات.
- يتم تقسيم كل المعدلات والمعاملات على مجموع المعاملات المقدر ب 25 نقطة.
- لا يتم احتساب النقاط في المواد التربية التشكيلية والموسيقية إلا ما فوق العشرة نقاط.
- يقوم الطلاب الذين لم يحصلوا على الشهادة بتوظيف علامة المراقبة المستمرة للفصل الدراسي الأول والثاني ويتم اقتسام المجموع على 2، وعند حصول الطالب عن درجة 10 من 20 يتم الانتقال إلى الصف التالي.
يتم الدخول على رابط ثروة التعليمي tharwa.education.gov.dz ويتم دخول رابط الاستعلام عن نتائج البيام وكشف النقاط وحساب المعدل لطلاب الجزئر، حيث قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين بتحديد موعد الإعلان عن ارقام الطلاب في المرحلة المتوسطة أو البيام والتي يترقبه الطلاب ابتداء من الأول من يوليو وربما يستمر البحث عنها حتى الخامس من تموز 2021.
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tharwa.education.gov.dz رابط استخراج نتائج البيام أو التعليم المتوسط التي يبحث عنها التلاميذ أولياء التلاميذ لمعرفة موعد الإعلان الرسمي من وزارة التربية الوطنية والتكوين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك على تفعيل رابط استخراج كشف نقاط الطلاب، كما يتابع الطالب الناجح معرفة كيفية احتساب المعدل التراكمي له في هذا العام المنتهي 2020-2021.موقع ثروة لاستخراج نتائج التلاميذ
وقد قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين منذ فترة قليلة بالإعلان عن الجدول الزمني لاستخراج أرقام التلاميذ في جميع المراحل التعليمية، الابتدائية ونتائج السانكيام والسيزيام، وأيضا موعد الإعلان عن نتائج البيام وكذلك موعد الباك الجزائري، وتم الانتهاء من أغلب النتائج، حيث انتهى الإعلان عن نتائج التلاميذ من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي في 16حزيران 2021، وقامت الوزارة أيضا باستظهار أرقام السانكيام والسيزيام في 22 من حزيران 2021، وتم الإعلان عن موعد استظهار نتائج البيام والتي من المقرر لها أن تكون في الأول من تموز يوليو 2021.طرق استخراج نتائج الطلاب
- من خلال الأرضية الرقمية.
- عبر المدارس مباشرة.
- من خلال قوائم أسماء الطلاب بكود الطالب
مع اقتراب الإعلان عن أرقام الطلاب الامتحانية للمرحلة المتوسطة أو البيام الجزائرية يتم الاستعلام عن كيفية إنشاء حساب لولي التلميذ لمعرفة النتائج كالتالي:
|إنشاء فضاء ولي التلميذ
|tharwa.education.gov.dz رابط استخراج نتائج البيام
|
|
- يقوم الطالب بضرب كل مادة في معاملها.
- ثم يبدأ الطالب بجمع جميع المعدلات بالمعاملات.
- يتم تقسيم كل المعدلات والمعاملات على مجموع المعاملات المقدر ب 25 نقطة.
- لا يتم احتساب النقاط في المواد التربية التشكيلية والموسيقية إلا ما فوق العشرة نقاط.
- يقوم الطلاب الذين لم يحصلوا على الشهادة بتوظيف علامة المراقبة المستمرة للفصل الدراسي الأول والثاني ويتم اقتسام المجموع على 2، وعند حصول الطالب عن درجة 10 من 20 يتم الانتقال إلى الصف التالي.
يتم الدخول على رابط ثروة التعليمي tharwa.education.gov.dz ويتم دخول رابط الاستعلام عن نتائج البيام وكشف النقاط وحساب المعدل لطلاب الجزئر، حيث قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين بتحديد موعد الإعلان عن ارقام الطلاب في المرحلة المتوسطة أو البيام والتي يترقبه الطلاب ابتداء من الأول من يوليو وربما يستمر البحث عنها حتى الخامس من تموز 2021.
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