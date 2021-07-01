“دورة تموز” رابط نتائج البكالوريا سوريا برقم الاكتتاب moed.gov.sy نتائج الدورة الأولى

رابط نتائج البكالوريا برقم الاكتتاب التي يتابع الطلاب المنتهين من الاختبارات النهائية في 22 تموز 2021 للقسمين العلمي والأدبي والعلوم الشرعية الإعلان عنها في وقت قريب، حيث ننشر لكم موعد الإعلان عن أرقام الطلاب بعد ان يقوم السيد الوزير بالإعلان إعلاميا عن اعتمادها والإعلان عن أسماء الأوائل وتفعيل رابط الاستعلام في جميع المحافظات، دمشق، إدلب، حلب، حماة، حمص، اللاذقية، السويداء، الرقة، دير الزور، دوما، طرطوس، الحسكة، السفيرة، عفرين، جبلة، البوكمال.

بيانات وزارة التعليم الرسمية على لسان السيد وزير التعليم

وكان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بشهر تموز السادس 2021 للأقسام العلمي والأدبي والشرعي، وذلك وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة لضمان الخروج بالامتحانات في دورة تموز 2021 بسلام، حيث حرصت الوزارة على أن يتم تعقيم كافة اللجان الامتحانية في جميع المدارس بالمحافظات وتعقيم الطلاب أثناء الدخول للامتحان، وكذلك التباعد الاجتماعي الكبير بينهم، وذلك حرصا على عدم انتشار فيروس كرونا، حيث تم تحديد طريقة الامتحان هذا العام على أن تكون ورقية بالرغم من ظروف الفيروس الراهنة، وتم تأمين اللجان بأن جيد وإتاحة المناخ المناسب للطلاب للخروج بسلام من اللجان، كما تم تأمين الأوراق إلى الكنترولات وقامت وزارة التربية والتعليم بتأمين الانتقال والحرص على الانتهاء من جميع ال

موعد نتائج البكالوريا في الدورة الأولى تموز 2021

أنهى الطلاب امتحانات البكالوريا في 22 يونيو 2021 وانتهوا قبلها بأيام قليلة من اختبارات التاسع، ويترقب الإعلان عن نتائج البكالوريا في بداية يوليو 2021، ابتداء من الأول وحتى الخامس من تموز 2021 على أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع بعدها بأيام قليلة، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد اختبارات الدورة الثانية بعدها مباشرة وتقوم أيضا بإتاحة وفتح باب التظلم، ويتم تنزيل العديد من التطبيقات لاستخراج النتائج إلا أنها تطبيقات غير رسمية ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل نهائي.

تبدا جميع الخطوات باستخراج النتائج بالدخول على الرابط الرسمي لنتائج طلاب سوريا. يقوم الطالب بالاستعلام عن النتائج برقم الاكتتاب. يتم كتابة الفرع (علمي – أدبي). يقوم بالبحث. تظهر النتائج في حال تم تفعيل رابط الموقع.

خطوات استخراج رابط نتائج البكالوريا برقم الاكتتاب

قام الطلاب بالانتهاء في الاختبارات النهائية في دورة تموز للدخول على رابط نتائج البكالوريا في الدولة السورية برقم الاكتتاب moed.gov.sy نتائج الدورة الأولى في حزيران الماضي وسط إجراءات أمنية وطبية كبيرة، كما رصت وزارة التربية السورية على صحة كل من الطالب والمعلم حتى يتم تجنب الإصابة بين الطلاب والمعلمين من قيروس كرونا المنتشر في الفترات الأخيرة.