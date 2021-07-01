فيديو .. نائب يصفع زميلته المعارضة عبير موسى داخل البرلمان التونسى

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، ونشرته قناة العربية الإخبارية على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وجّه عضو فى البرلمان التونسى، صفعتين إلى زميلته النائبة المعارضة عبير موسى، رئيس الحزب الدستورى الحر، خلال جلسة البرلمان أمس الأربعاء، قبل أن يتدخل نواب لفض الخلاف، فى حادث صدم التونسيين
ولم يُعرف سبب اعتداء النائب الصحبى سمارة على عبير موسى على وجه الدقة، لكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يوضح كيف نهض النائب من مقعده وتوجه إلى زميلته التى كانت تنقل وقائع الجلسة على المباشر عبر هاتفها الجوال وبادرها بالضرب.
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