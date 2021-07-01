فيديو .. أول تعليق من النائبة عبير موسى بعد الاعتداء عليها فى برلمان تونس

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي جنَّد أشخاصا لمنعي من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى.





وأشارت من أمام مبنى البرلمان إلى أنه يتم منعها من دخول البرلمان بأمر من راشد الغنوشي، عضو جماعة الإخوان فى تونس، لافتة إلى أن العنف ليس غريبا على هذا المجلس.

وأبدت عبير موسى تصميمها على مواصلة عملها رغم الاعتداء عليها في البرلمان، مؤكدة أن الغنوشي يحرك خيوط اللعبة فى تونس، متهمة القضاء التونسي بالتقاعس، قائلة: "إنه لا يحرك ساكنا بشأن واقعة الاعتداء عليها، مضيفة أن تونس أصبحت رسميا دولة راعية للإرهاب والعنف.

ولفتت إلى أن زعيم حركة النهضة يستغل الوضع الوبائي، موضحة أن الوضع الوبائي في تونس صعب للغاية ما يمنع الشعب من النزول إلى الشوارع.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، ونشرته قناة العربية الإخبارية على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وجّه عضو فى البرلمان التونسى، صفعتين إلى زميلته النائبة المعارضة عبير موسى، رئيس الحزب الدستورى الحر، خلال جلسة البرلمان أمس الأربعاء، قبل أن يتدخل نواب لفض الخلاف، فى حادث صدم التونسيين

ولم يُعرف سبب اعتداء النائب الصحبى سمارة على عبير موسى على وجه الدقة، لكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يوضح كيف نهض النائب من مقعده وتوجه إلى زميلته التى كانت تنقل وقائع الجلسة على المباشر عبر هاتفها الجوال وبادرها بالضرب.