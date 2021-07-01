“الفترة الثانية” رابط استخراج نتائج التحصيلي e-services.etec.gov.sa مركز القياس والتقويم وتوكلنا

رابط استخراج نتائج التحصيلي في الدورة الثانية للطلاب الذين انتهوا من الامتحانات النهائية للثانوية السعودية لدخول الجامعات، حيث تشترط الجامعات الانتهاء من تلك الاختبارات لقياس القدرة المعرفية والتحصيلية للطالب، وقام الطلاب بإداء الاختبارات الورقية والإلكترونية بالدورة الأولى ويتم اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الثانية عبر رابط المركز الوطني للقياس والتقويم، ويقوم تطبيق توكلنا أيضا بتيسير الاستعلام عن النتائج.

المركز الوطني للقياس والتقويم

وقد قام المركز الوطني للقياس والتقويم عن موعد الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من الاختبارات التي قام بها الطلاب في وقت سابق، حسب الجدول الزمني الذي تم عمله لاختبارات الطلاب وتقسيم الاختبارات بين البنين والبنات للانتهاء بسلام من جميع الاختبارات والإعلان حسب جدول زمني عن النتائج، على أن يستعين الطالب بالنتائج عند التقديم في الجامعات، وخاصة تلك الجامعات العملية أو العلمية التي يكون شرط الالتحاق بها اجتياز اختبارات قياس والحصول على حد معين من الدرجات.

موعد الإعلان عن نتائج تحصيلي 1442

قام المركز الوطني للقياس والتقويم بالانتهاء الإلكتروني من تصحيح إجابات الطلاب في الاختبارات الإلكترونية، وأيضا الورقية، وتم إعلان الأول من يوليو الموافق 21 من ذي القعدة موعدا للإعلان عن نتائج الطلاب، حيث يقوم الطالب بالدخول على رابط المركز الوطني للقياس والتقويم الرسمي لمعرفة الدرجات كما يكنه استخدام تطبيق توكلنا.

رابط استخراج نتائج التحصيلي استخراج نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا تبدأ الخطوات بالدخول على موقع قياس الإلكتروني الرسمي

يقوم الطالب بتسجيل دخول على حساب الطالب أو الطالبة.

بتم فتح أيقونة النتائج.

يقوم الطالب بتحديد نوع الاختبار.

يبدأ اختيار أيقونة بحث. يقوم الطالب باستخدام التطبيق.

يتم الدخول من خلال الحساب الخاص للمستخدم المسجل على التطبيق.

يقوم الطالب باختيار نتائج تحصيلي.

يبدا البحث.

وقد قام المركز الوطني للقياس والتقويم بالإعلان عن جدول اختبارات الطلاب، للبنين والبنات، مسبقا واثناء العام الدراسي السابق ليقوم طلاب الثانوية لدخول الامتحان في الوقت الذي يتم تحديده لقياس القدرات العلمية والمعرفية لهم، حيث بدأت الفترة الأولى في 7 ذي القعدة 1442 الموافق 17 يونيو 2021، وتم تحديد موعد اختبارات الفترة الثانية لاختبارات تحصيلي في الأول من يوليو الموافق 21 ذي القعدة 1442.