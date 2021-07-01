متى يبدأ تسجيل الجامعات 1443 في المملكة العربية السعودية يعتبر من الأسئلة التي تتردد على ألسنة الطلبة وأولياء الأمور بعد اقتراب نتائج الثانوية العامة، ولهذا وفرت المملكة العربية السعودية المواقع الرسمية للجامعات التي يتم من خلالها التسجيل في الجامعات لعام 1440

تتنوع المواعيد التي يتم خلالها التسجيل في الجامعات حيث تضع المملكة الجدول الزمني المحدد الذي لا يزيد عن أسبوع، ويوجد به تاريخ التسجيل لكل جامعة من جامعات المملكة.

حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالجامعة التي يرغبون فيها، وسوف تبدأ مواعيد التسجيل في يوم 13 يونيو 2001 و20 ولكن جامعة الملك للبترول والمعادن التسجيل فيها سوف يتم إغلاقه في 18 يونيو 2021

وتختلف مواعيد التسجيل والإغلاق لك للجامعة، ولهذا لابد من أن تطلعوا على هذا الجدول حتى لا يفوتكم الطلاب لعملية الالتحاق بالجامعات.

متى يبدأ تسجيل الجامعات 1443 في المملكة العربية السعوديةشروط التسجيل في جامعات

تضع الملك مجموعة من الشروط وأهمها:

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات.

لا يمر على شهادة الثانوية العامة خمسة أعوام على الأكثر.

يقدم الطالب دليل على قدرته ويحصل على الشهادة المصدقة.

يتم الاختبار التحصيلي للمهندس الذي تطلبه بعض الجامعات.

يستوفي الطالب جميع الشروط التي تحددها الجامعة التي يقدم فيها الطالب.

يكون في الحالة الطبية الجيدة.

يكون في الحالة الطبية الجيدة. الطالب الذي حصل على درجة البكالوريوس من الممنوع قبوله في الجامعات.

الطالب الذي يحصل على الدبلوم لا تسمح كليات التكنولوجيا بقبوله.

الطلاب الذين يتم فصلهم لأسباب التأديبية من الجامعات الحكومية أو غيرها يحظر قبولهم.

المستندات المطلوبة للتسجيل في جامعات

المستندات المطلوبة تختلف من جامعة إلى أخرى بالمملكة وأبرز المستندات المطلوبة لتقديم الجامعات هي:

شهادة الثانوية العامة أو الشهادات التي تعادل بها بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

صورة من الهوية الوطنية لأبناء السعوديات.

صورة من هوية الأم.

المستندات التي تثبت اللياقة الطبية للطالب.

رابط التسجيل

يعتبر من الروابط الهامة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب حتى يتمكنوا من التقديم بالشكل الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

تحدثنا في هذا المقال عن متى يبدأ تسجيل الجامعات 1443 في المملكة العربية السعودية، وتعرفنا على مواعيد التسجيل وشروط التسجيل في الجامعات السعودية، كما تناولنا المستندات المطلوبة والرابط المباشر للتقديم في الجامعات بالشكل الإلكتروني.