الاستعلام عن نتائج فرز الحج عبر بوابة وزارة الحج والعمرة من الأمور الهامة في هذا الوقت بسبب اقتراب موعد الحج في جميع المتقدمين للحصول على فرصة الحج سوف يقومون بالاستعلام من خلال الرابط المخصص للتعرف على أسماء الحجاج هذا العام، سوف نتعرف من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل

شروط التقديم على الحج 1442 هجرية

قبل أن نتحدث عن الاستعلام عن نتائج فرز الحج عبر بوابة وزارة الحج والعمرة سوف نتعرف على الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لموسم الحج 142 الهجرية:

أن يكون المتقدم خالي من جميع الأمراض المزمنة.

عمر المتقدم للحصول على فرصة للحج من 18 إلى 65 عام.

أن يكون المتقدم حاصل على لقاح كورونا.

يقتصر التقديم على الأفراد الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية والمواطنين.

يتم التأكد من الحالة الصحية للمتقدم من خلال تطبيق توكلنا.

عدد كبير من الأفراد الذين يتواجدون بالمملكة العربية السعودية سواء كان المقيمين أو المواطنين يقومون بالتقديم على الحج لعام 1442.

الجميع ينتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الحج من خلال الرابط المخصص لهذا الأمر.

ولكي يتمكن الأفراد من أن يستعدوا إلى أداء فريضة الحج خلال الفترة المقبلة.

ولهذا نجد أن وزارة الحج والعمرة اتخذت القرار الذي ينص على أن الحجاج في هذا العام يتم الاقتصار عليهم في من المقيمين في المملكة العربية السعودية أو المواطنين.

حتى تتمكن من المملكة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي يتم وضعها من خلال وزارة الصحة السعودية، حتى يتم الحفاظ على جميع الأفراد الذين يؤدون فريضة الحج.

يقوم بالدخول على الرابط الإلكتروني لفرز الحجاج لعام 1442.

يتم الضغط على نتائج فرز الحج.

يدرج الرقم المرئي ورقم الإقامة، وجميع البيانات التي يطلبها الموقع من المستخدم.

يضغط المستخدم على النتائج تظهر نتائج المستحقين للحصول على الحج أو الغير مقبولين.

موعد نتائج فرز الحج لحجاج الداخل 1440خطوات الاستعلام عن نتائج فرز الحج عبر بوابة وزارة الحج والعمرة

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الاستعلام عن نتائج فرز الحج عبر بوابة وزارة الحج والعمرة ونود أن يكون نال إعجابكم.