كورونا فى المغرب.. ارتفاع ملحوظ فى الإصابات اليومية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت وزارة الصحة المغربية فى تقريرها اليومى، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى المملكة، إلى 531 ألفًا و361 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 9296 حالة.
وأرجعت الوزارة الارتفاع الملحوظ فى عدد الإصابات إلى التهاون وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة وخصوصا بعد الرفع التدريجى لتدابير الحجر الصحى الليلى وبداية العطلة الصيفية وفتح الحدود".
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