مسابقة الاساتذة 2021 concours.onec.dz وزارة التربية الوطنية في الجزائر

مسابقة الاساتذة 2021، الآن عبر موقع ثقفني الإخباري يمكنكم الاطلاع على طريقة وكيفية التسجيل في مسابقة الاساتذة 2021 في الجزائر. بعد إعلان وزارة التربية الوطنية في الجزائر يوم الإثنين الماضي الموافق لـ 29 يونيو2021 عن وجود مسابقة توظيف الاساتذة 2021 تشمل جميع ولايات الوطن. علاوة على ذلك وفي الساعات القليلة الماضية قالت وزارة التربية في الجزائر عبر أمينها العام الصديق بوعزة أن الموعد الرسمي للتسجيل في موقع مسابقة الاساتذة 2021 سوف يبدأ في القريب العاجل ولم يبقى الكثير والإعلان عنه. علاوة على ذلك يوفر موقعنا حاليا موعد الإعلان عن المسابقة الخاصة بالاساتذة. وللتمكن من معرفة جميع خطوات التسجيل في المسابقة ستجدها في أسفل المقال. حيث ستتعرف على خطوات تسجيل مسابقة الاساتذة 2021 ، عبر موقع concours.onec.dz 2021.

مسابقة الاساتذة 2021

نشارك مع خرجي الجامعة في الجزائر موعد اعلان مسابقة توظيف الاساتذة 2021 من قبل وزارة التربية الوطنية ، لأن كافة خرجي الجامعات والمدارس العليا في الجزائر كانوا ينتظرون منذ وقت طويل لمعرفة موعد تسجيل مسابقة الاساتذة 2021. كما يمكن أن تكون هذه المرحلة مهمة جدا في حياة خرجي الجامعات، في أثناء انتظار معرفة ما هي التخصصات المعنية بالمسابقة والمناصب الشاغرة، وكما قلنا لكم سابقا فقد تم الإعلان عن وجود مسابقة في قطاع التربية والتعليم هذا العام. كما يمكن لجميع خرجي المدارس العليا والجامعات في الجزائر المشاركة في هذه المسابقة التي طال انتظارها.

رابط موقع مسابقة الاساتذة 2021

علاوة على ذلك ينتظر بشغف كبير منذ وقت طويل آلاف خرجي الجامعات في الجزائر فتح موقع التسجيل في المسابقة. عبر الرابط الذي وضعته وزارة التربية والوطنية. وذلك بعد أن أعلنت الوزارة في الجزائر عن وجود مسابقة وطنية للأساتذة في مختلف المستويات التعليمية سواء ثانوي أو متوسط أو ابتدائي في انتظار الإعلان الرسمي عن بداية التسجيلات.

رابط التسجيل في مسابقة الاساتذة 2021

يستطيع كافة خرجي المدارس العليا والجامعات في الجزائر الولوج على رابط موقع مسابقة الاساتذة 2021 والتسجيل في المسابقة من خلال الخطوات البسيطة التالية:

الولوج إلى موقع التسجيل في مسابقة توظيف الاساتذه 2021

اختيار المستوى الذي يريد فيها خريج الجامعة المشاركة

النقر على أيقونة تسجيل جديد

تدوين كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم بطريقة سليمة ودقيقة.

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور

أخيرا النقر على أيقونة تسجيل ومن ثم طباعة

موقع تسجيلات مسابقة الاساتذة 2021:

إن عملية التسجيل في مسابقة توظيف الاساتذة هذا العام سيكون عبر الأنترنت. كما كان في السنوات الماضية، ويكون على موقع وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بعد عملية التسجيل في الموقع، يتم تحديد مواعيد تقديم ملفات المرشحين حسب التاريخ والمكان المحددين في الاستمارة المسحوبة من الموقع فور التسجيل.

أسئلة المواد العلمية لمسابقة توظيف أساتذة الإبتدائي

تشمل مسابقة الأساتذة على وظيفة أستاذ التعليم الابتدائي 3 امتحانات كتابية من أجل قبول المتقدم، بالإضافة إلى ذلك اختبار قبول نهائي شفهي، وتشمل الاختبارات الكتابية في:

اختبار في تخصص (اللغة عربية واللغة فرنسية وكذلك اللغة أمازيغية) معامل الاختبارات ثلاثة

امتحان في العلوم والرياضيات، المعامل ثلاثة

اختبار في تقنيات المعلومات والاتصالات ، المعامل 1

امتحان اللغة الفرنسية لكفاءة مدرس اللغة العربية ومعلم اللغة الأمازيغية ، وامتحان اللغة العربية لكفاءة مدرس اللغة الفرنسية ، المعامل واحد

بعض الاسئلة الشفوية لمسابقة الاساتذة مع الاجابة

هذه من بين أهم الأسئلة خاصة بالامتحان الشفوي للأساتذة في جميع الأطوار التعليمية مع إجاباتها

س1-يطلب منك الشخص الذي تمتحن عنده بتعريف نفسك؟

ج1- الإجابة سوف تكون بهذه الطريقة أنا السيد(ة)…………….ولدت في ../../..ب…. أقيم في حي………حاصل(ة)على شهادة ………..الهواية الخاص بي……..أتكلم باللغات التالية…….

س2-مراحل الدرس ماهي ؟واهم مرحلة في الدرس ما هي ؟

ج2- الجواب من طرف المتقدم يكون كالآتي:

المرحلة التمهيدية وهي المرحلة الأولى وتسمى بوضعية الانطلاق

اهم مرحلة وهي مرحلة البناء الاساسية وتعتبر المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة والاخيرة مرحلة التقويم وهي المرحلة الختامية

س3-كيفيكون تعاملك مع تلميذ صعب وعنيد ومشاغب؟وماهي أفضل العقوبات في رأيك التي سوف تطبقها عليه؟

الجواب الثالث كالآتي:

س3-كيفيكون تعاملك مع تلميذ صعب وعنيد ومشاغب؟وماهي أفضل العقوبات في رأيك التي سوف تطبقها عليه؟ الجواب الثالث كالآتي: اجعله رئيس القسم كي يتحمل المسؤولية

أجعله قريب مني في الصف الامامي المقابل للسبورة

السعي دوما بتكليفه بانجاز التمارين ومراقبتها دوما

تشجيعه دوما حيثما قام بعمل مميز وكان مجتهد

اما بخصوص معاقبته بما يسمح به القانون العلامات السيئة والتحذير والتوبيخ والحرمان من الراحة.

س4-كيفية تقسيم السبورة أثناء كتابة الدرس؟

ج4-تنقسم السبورة إلى أربعة أجزاء ويتم الكتابة بالترتيب من اليمين إلى اليسار

س5-لماذا اخترت مهنة مدرس المرحلة الابتدائية؟؟

ج5-في هذه المرحلة ، أجد نفسي أواجه أطفالًا صغارًا أبرياء يسهل صقل مواهبهم وتنميتها.

موعد الإعلان عن المسابقة توظيف الاساتذة في الجزائر

أعلنت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية عن الموقع الرسمي للتسجيل في مسابقة توظيف الأساتذة 2021، حيث سيتم التسجيل إلكترونيا عبره حصريا ولن لم يحدد لحد الساعة الموعد الرسمي لبداية التسجيل في المسابقة ل 4000 منصب أستاذ على مستوى التعليم الابتدائي، 400 منصب خاص بتخصص مستشار التوجيه، 350 منصب خاص بالمقتصدين، 70 نائب مقتصد، ولا توجد معلومات لحد الساعة حول وجود مناصب شاغرة في المناصب الإدارية التابعة لقطاع التربية في الجزائر.

هذا وتعتبر المسابقة الخاصة بتوظيف الاساتذة في الجزائر من أشهر مسابقات وزارة التربية الوطنية الجزائرية لتوظيف المعلمين في كافة مراحل التعليم، كما أنه من الحتمل أن تتميّز الساعات القليلة القادمة بحث مكثف على محرك جوجل من أجل معرفة كيفية التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021.