موعد مباراة الأهلي المصري ونادي بيراميدز بالدوري المصري

مباراة الأهلي وبيراميدز من المباريات التي ينتظرها الجميع بتشوق شديد، ويستعد رجال الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء للمباراة النارية التي ستجمعهم مع نادي الأهرام في قمة من قمم الدوري المصري ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري بعدد 41 نقطة وله 8 مباريات مؤجلة، استقبلت شباكه 14 هدف وسجل 35 هدف في 19 مباراة، حيث يأتي نادي بيراميدز في المركز العاشر بعدد 34 نقطة من 22 مباراة، استقبلت شباكه 26 هدف وسجل 35 هدف، ويسعى المارد الأحمر للفوز بكل مؤجلاته للحاق بصدارة الترتيب والفوز بلقب بطل الدوري المصري، وفيما يلي سنتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي المصري وبيراميدز والقنوات الناقلة

يستقبل استاد السلام القمة الكروية التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، حيث يعود المارد الأحمر للمباريات المحلية بروح ومعنويات مرتفعة بعد الصعود لدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا للسنة الثانية على التوالي بعد الفوز على نادي الزمالك في آخر نسخة للبطولة القارية، ليقترب المارد الأحمر بقوة من النجمة العاشرة والحفاظ على اللقب، ويسعى الأهلي لتحقيق النصر أمام بيراميدز من أجل العودة للمنافسة على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، وفي الجهة الأخرى يدخل نادي بيراميدز المباراة بحثاً على نتيجة إيجابية بعد الخروج المؤسف من بطولة الكونفدرالية أمام نادي الرجاء المغربي.

وسيتم بث المباراة مباشرة يوم الخميس الموافق 1/7/2021

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة علي الهواء مباشرة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة في الوقت المحدد على شاشتها.

التشكيل المتوقع للفريقين

كما قاد المدير الفني الجديد اليوناني تاكيس جونياس أول تدريباته اليوم بعدما تولى المهمة بعد رحيل الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وهي المباراة الأولى له مع نادي بيراميدز غداً أمام النادي الأهلي، وعقد اليوناني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب اليوم وتحفيزهم وطالب خلالها بنسيان الفترة الماضية والتركيز في كل ما هو قادم من مباريات الدوري المصري وكأس مصر.

التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز تحت قيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : محمد حمدي – احمد سامي – أسامه جلال – أحمد فتحي

نبيل دونجا – عبد الله السعيد – إيريك تراوري – عمر جابر – رمضان صبحي

خط الهجوم : إبراهيم عادل

التشكيل المتوقع لنادي الأهلي المصري تحت قيادة العبقري بيتسو موسيماني