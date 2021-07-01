عاجل نتائج التعليم المتوسط بالجزائر عبر موقع فضاء الأولياء منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجزائر عن قرب صدور النتائج عبر موقع فضاء أولياء الأمور، وزاد البحث عن الموقع حتى يتم التعرف على نتائج الطلاب حيث إن هذا العام تم في ظروف صعبة وفي وسط إجراءات احترازية منعا لتفشي فيروس كورونا.

الكشف عن نتائج الطلاب بالفصل الدراسي الثاني

تم الكشف عن قرب ظهور نتائج الطلاب عبر موقع فضاء الأولياء، ومرحلة التعليم المتوسط بالجزائر، حيث تم اعتماد النتيجة يوم الأحد الماضي الموافق 20 من يونيو 2021، ولذلك فالنتائج موجودة الآن بالرقم الذي أدى به الطالب الامتحان عبر الموقع.

رابط الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الثاني:

لكي يحصل الطالب على نتيجته دون الخروج من المنزل يمكنه استخدام موقع فضاء أولياء التلاميذ من خلال الرابط الخاص به وهو:

بعد الضغط على الرابط ودخول المنصة يجب كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

لابد من التسجيل على المنصة وبكلمة السر واسم المستخدم وفي حالة إذا لم تكن مسجلا عليك التسجيل أولا.

قم بالضغط على ولي أمر

اكتب اسم الطالب الذي تريد الاستعلام عن نتيجته

اكتب رقم الامتحان الخاص به

اضغط على عرض النتيجة

يمكن لولي الأمر طباعة نتائج الطالب إذا أراد ذلك.

الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة المتوسطة من خلال موقع البيام:

يمكن للطلاب الكشف عن نتائجهم وذلك عن طريق الخطوات التالية، وعن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع نتائج عمان.

ادخل رقم التسجيل الذي تعتاد التجول به داخل الموقع.

اكتب كلمة المرور.

اضغط على عرض النتيجة.

موعد عرض نتيجة التعليم المتوسط

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالجزائر من خلال التنسيق مع الديوان الوطني العام عن رفع نتائج التعليم المتوسط بالمدارس الرسمية بالجزائر، في موعد أقصاه الخامس من شهر يوليو المقبل.

هذا إذا لم تحدث أية تغيرات على الساحة العامة نظرا للظروف التي يمر بها العالم في ظل تفشي وباء عالمي.

وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم بالجزائر قد وفرت على الطلاب وأولياء أمورهم خطورة نزول الطلاب من المنزل والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا للحصول على النتيجة.