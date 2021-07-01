الأجازات الرسمية والعطلات الاعتيادية السنوية لدولة الكويت 2021 ميلاديًا 1442 هجريًا

الأجازات الرسمية والعطلات الاعتيادية، تعتبر من أهم ما يبحث عنه الكويتيين المقيمين بدولة الكويت، حيث أن بهذا المقال سوف نطلعكم ونخبركم بأدق التفاصيل والمعلومات المطلوبة على تلك هذه الأيام والمناسبات والأجازات لمقيمي ومواطنين دولة الكويت العربية، وسوف نُعلِمُكم أيضًا بأجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ – 2021 م أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وكذلك نعرفكم أيضًا بالأجازات الرسمية السنوية لدولة الكويت وكذلك الأعياد القومية، فإذا كنتم ممن تريدون معرفة معلومات دقيقة وبإيضاح شديد عن الأجازات والعطلات الرسمية لدولة الكويت، فربما هذا المقال يعتبر من أهم المقالات التي تعتبر مناسبة لكم.

يوم عطلة رأس السنة الهجرية، سوف تأتي تلك الأجازة بشهر أغسطس القادم، في يوم الإثنين الموافق التاسع من أغسطس 2021 ميلاديًا(9/8/2021م)

أجازة ذكرى المولد النبوي الشريف لسيدنا محمد صل الله عليه وسلم، سوف تكون بشهر أكتوبر لهذا العام، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من أكتوبر 2021 ميلاديًا(19/10/2021م)

يوم الخامس والعشرون من شهر فبراير(25/2/2021م) تعد أجازة رسمية وطنية لدولة الكويت، حيث تسمى بأجازة اليوم الوطني لدولة الكويت، وهي أجازة أقرتها الدولة الكويتية لهذا اليوم من كل عام، تكريمًا وإحتفاءًا لليوم الذي تولى فيه سمو الأمير عبد الله السالِم عرش وحكم البلاد.

أجازة رسمية ليوم السادس والعشرين من شهر فبراير، حيث يتم الاحتفال بذكرى تحرير دولة الكويت.

أولًا الأجازات الرسمية المتبقية لهذا العام لدولة الكويتثانيًا الأجازات والعطلات الرسمية لدولة الكويت(الأجازات الاعتيادية السنوية)ثالثًا وقفة عرفات وأجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2021

حيث تبدأ هذه الاجازة من يوم التاسع عشر من شهر يوليو إلى الثاني والعشرين من نفس الشهر، حيث تستمر لمدة أربعة أيام متتالية.