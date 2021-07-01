على طريقة الرسوم المتحركة.. فيديو لقرش يستقبل مظليا في البحر

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم سمكة قرش على أردني في البحر الأحمر.

وهاجمت سمكة القرش الشاب الأردني البالغ من العمر 37 عاما، عقب نزوله إلى الماء مستخدما مظلة. وأسفر الهجوم حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تعرض الأردني لجروح وتمزق بالأوتار. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المصاب نقل لمستشفى الأمير هاشم، حيث خضع لعملية جراحية في قدمه اليمنى. وبحسب مدير الهيئة البحرية الأردنية، محمد السلمان، فإن حالة الشاب الذي تعرض لهجوم سمكة القرش مستقرة، مشيرا إلى أن الحادث وقع في مكان بعيد عن الشاطئ.

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