عاجل.. تعيين غلام حسين رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية خلفا لرئيسى

جدة - نرمين السيد - وغلام حسين محسنى رجل دين وسياسى من مواليد 1956 فى مدينة إيجه فى محافظة أصفهان، وسط إيران، تولى وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية من 2005 حتى 2009 فى فترة رئاسة محمود أحمدى نجاد، وكان مدعى عام محكمة رجال الدين الخاصة، وهو حاليا النائب الأول للسلطة القضائية، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.

صعد نجم إيجئى عندما كان فى الثلاثين من العمر باستجواب أحد أبرز مؤسسى الحرس الثورى الإيرانى مهدى هاشمي، من أقارب آية الله منتظري، الذى حكم عليه بالإعدام وكانت إحدى تهمه الكشف عن فضيحة "إيران كونترا" أو "إيران غيت"، بخصوص زيارة مندوب الولايات المتحدة مك فارلين ومعه مسؤول إسرائيلى إلى طهران، لصحيفة الشراع اللبنانية فى 1986، وحسب الصفقة التى أبرمت فى هذه الزيارة السرية، تم إطلاق سراح رهائن أمريكيين فى لبنان مقابل تزويد إيران بأسلحة إسرائيلية وأمريكية خلال الحرب العراقية الإيرانية.