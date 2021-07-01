مدينة أمريكية تقر مرسوما جديدا للحد من عنف الأسلحة

جدة - نرمين السيد - أقر مجلس مدينة سان خوسيه فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مرسوما يُلزم مالكى السلاح فى المدينة بتعويض دافعى الضرائب عن خسائر وتكاليف أى عنف أو حوادث بسبب إطلاق النار.





قالت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكلز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن المجلس صوت بالإجماع على مراسيم تُلزم كل حاملى الأسلحة بشراء تأمين تغطية مسؤولية لكل سلاح لديهم، كما تُجبرهم على دفع تعويض مالى لدافعى الضرائب فى المدينة عن حالات الطوارئ الطبية والأمنية التى يتم إطلاقها فى أعقاب كل حادث إطلاق نار نتج عنه إصابات وقتلى.

ومن جانبه، أشاد سام ليكاردو، عمدة سان خوسيه، بالإجراءات الرائدة التى اتخذها المجلس، قائلا إن مالكى السلاح الذين لن يلتزموا بالقواعد الجديدة لا ينبغى عليهم امتلاك أسلحة، مضيفا: "لن ننهى عنف الأسلحة بالسحر، لكننا سنتوقف عن دفع تكاليفه".