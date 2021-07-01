واشنطن تبدأ تحقيقات لمعرفة أسباب انهيار مبنى فلوريدا

جدة - نرمين السيد - بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، تحقيقات لمعرفة أسباب الانهيار الجزئى لمبنى (تشامبلين تاورز ساوث) فى سيرفسايد بولاية فلوريدا، والذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.





وقال جيمس أولهوف القائم بأعمال نائب وزير التجارة الأمريكى، إنه سيتم اليوم بدأ تحقيقاً فنياً كاملاً فى أسباب الانهيار الجزئى لمبنى "تشامبلين تاورز ساوث" فى سيرفسايد بولاية فلوريدا".

وأضاف: "هذه مأساة لا توصف، ومثل جميع تحقيقات نيست، سنجرى دراسة لتقصى الحقائق لمنع حدوث مثل هذه المآسى فى المستقبل".

وتابع قائلا: "نعتزم إجراء تحقيق تقنى شامل فى سبب الانهيار، لتقديم توصيات فى نهاية المطاف من شأنها أن تجعل مبانينا أكثر أمانًا وتمنع حدوث شيء كهذا مرة أخرى، سيستغرق هذا الجهد بعض الوقت، لكننا سنعمل على هذا الأمر طالما كان ذلك ضروريًا".