تمويل دينار الشخصي .. مزايا وشروط تمويل بنك الجزيرة في السعودية

يتم تقديم تمويل دينار الشخصي من قبل بنك الجزيرة المنتشر في مدن المملكة، حيث يضيف بنك الجزيرة منتج التمويل الشخصي بالأسهم المحلية إلى قائمة التمويلات المتاحة لديه، هذا ويسعى البنك إلى منح تمويل يوفر الاحتياجات وتغطية جميع المصاريف الاستهلاكية للعملاء، وبالتعريف عن تمويل دينار فإنه مبني على صيغة المرابحة، ليستطيع بذلك العميل الحصول على أسهم محددة من البنك ليقوم بعدها بنك الجزيرة بشرائها وتقديمها للعميل بمبلغ مؤجل وربح معلوم، على أن يتم تحويل الأسهم مباشرة إلى المحفظة الخاصة به في البنك وله حرية التصرف فيها.

تمويل دينار الشخصي وما هي مزايا القرض

يتميز بنك الجزيرة بالتمويلات التي يقدمها بمبالغ كبيرة، حيث يصل التمويل الشخصي للأفراد إلى مليوني ريال، وفيما يلي ما تبقى من مزايا منتج الدينار الشخصي:

تأمين تكافل مجاني للعميل بحيث يتم الإعفاء من الأقساط في حال توفي العميل أو حصل العجز الكلي لا قدر الله

الرسوم الإدارية بمبلغ 5000 ريال أو تصل نسبتها إلى حوالي 1% من التمويل الشخصي

تبلغ قيمة الضريبة المضافة 15%

معدل النسبة السنوي 3.32%.

تعرف على شروط استحقاق منتج دينار الشخصي

هناك عدة شروط يجب التقيد بها من أجل الحصول على تمويل مصرف الجزيرة الشخصي ومنها:

توفر سجل ائتماني جيد

أن يكون العميل على رأس عمله في أحد القطاعات بمده معينه

القطاع الحكومي يكفي أن يتم تثبيت الموظف

القطاع الخاص يجب أن يكون استمر في العمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر

استمر في العمل لمدة ثلاثة أشهر في القطاع شبه الحكومي

تمويل بنك الجزيرة يحتاج إلى تحويل الراتب

يحتاج إلى تحويل الراتب راتب العميل شهريا يجب أن يبلغ 5000 ريال “كراتب إجمالي”.

كيف أسجل في تمويل دينار وما هو رابط صفحة التمويل

يتم التقديم من خلال البوابة الرسمية أو من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء في مركز الاتصالات التابع للبنك، والرقم هو “8002449999”، كما يمكن التقديم إلكترونيا من خلال الخطوات التالية: