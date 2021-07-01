العراق: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، عن تقديره لدعم حلف الناتو فى إعادة بناء المؤسسة العسكرية، قائلا إن "الحلف كان شريكا هاما فى الانتصار على داعش، فلقد نجحنا فى هزيمة التنظيم الإرهابى، وتفكيك شبكاته فى مختلف المناطق".





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