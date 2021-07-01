وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول

وزارة التربيه التعليم العراقية أعلنت عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 للدور الاول , حيث انه في يوم الثالث عشر من يوليو الماضي انتهي جميع الطلاب في دولة العراق من اداء جميع الاختبارات المقررة عليهم , ولذلك توجة العديد من الطلاب والسادة اولياء الامور بالتوجة الي محركات البحث مثل جوجل من اجل بحث عن التفاصيل الخاصة بالنتائج الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي , ولقد قام السيد الوزير هديب الحاج حمود بالاعلان عن ان النتائج سوف يتم الاعلان عنها في خلال ساعات قليلة من الان عبر موقع وزارة التربية والتعليم في العراق , يريد جميع الطلاب والطالبات الاطمئنان علي النتائج الخاصة بهم , ونحن في هذا المقال سوف نعرض لكم كيفية الستعلام عن نتائج الص السادس الابتدائي 2021 في العراق .

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2021

بمجرد ان يتم التصريح عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة , عليك فقط باتباع بعض الخطوات للحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق , وهذة الخطوات هي :

اولا عليك بالدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم في العراق

ثانيا اضغط علي نتائج الصف السادس الابتدائي

ثالثا قم بتحديد الفصل

رابعا ادخل اسم الطالب رباعي

خامسا قم بادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح

سادسا اضغط علي عرض النتيجة

في حال وظهور النتائج قم بتطبيق هذة الخطوات وسوف تحصل علي النتيجة والاطمئنان علي الدرجات الخاصة بك بكل سهولة

وزارة التربية والتعليم في العراق

كما هو معلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم سوف يتم اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق بصورة الكترونية بشكل كامل عن طريق عن طريق استخدام موقع نتائجنا او رابط وزارة التربية والتعليم في العراق , وهذا بسبب الجائحة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن , من اجل سلامة الطلاب والمواطنين وتقليل التجمعات والاختلاطات لتقليل اعداد الاصابات بالفيرس قدر المستطاع , فور النتهاء من اعمال رفع نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق طبق بعض الخطوات وسوف تكون قد حصلت علي النتيجة بالفعل من دون الحاجه للخروج من المنزل او التوجة لاي مكان , تابعوا موقع وزارة التربية والتعليم في العراق , النتائج علي وشك الظهور