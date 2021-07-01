سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: ندعم حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضاف السفير نبينزيا، أن "استمرار إسرائيل بمثل هذه الأعمال مثل إخلاء الناس من بيوتهم، عمل غير إنسانى لا يخدم السلام".

وتابع: نحاول أن نضخ الحياة باللجنة الرباعية، اقترحنا اجتماعا لها على مستوى الوزراء يشارك فيه عدد من الدول العربية، لتقييم مسألة تسوية الصراع فى الشرق الأوسط.

وحول حل الدولتين، قال السفير الروسى "لا بديل عن حل الدولتين، إذا أردنا أن يكون حلا دائما ويلبى آمال الشعبين. الفلسطينيون يملكون نفس الحق، وليس أقل، من حق الإسرائيليين فى دولتهم الخاصة. وهذا هو موقف الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي".