عاجل.. إصابة مجندة إسرائيلية فى محاولة طعن بـ غور الأردن

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن الفلسطينى حاول خطف سلاح المجندة قرب موقع "نيفو" فى منطقة غور الأردن، ودخلت معه فى شجار قبل أن يقوم بطعنها ما أدى لإصابتها بجروح متوسطة.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلى لاحق الفلسطينى وخلال وقت قصير تم اعتقاله.
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