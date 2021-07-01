تقرير: القاعدة تجمع الأموال في تركيا من خلال منظمة خيرية وسط تجاهل...

ذكر تقرير نشره موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي، أن تنظيم القاعدة يعمل تحت مظلة الأعمال الخيرية لجمع الأموال في تركيا، لصالح جماعات ”إرهابية“ في سوريا، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا.

وأشار التقرير، إلى أن تنظيم القاعدة ”يستغل في ذلك النظام المصرفي التركي، في الوقت الذي يتعمّد فيه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهل أنشطته المشبوهة“.

وجاء في التقرير ”توجد منظمة تدعى جمعية احسين للثقافة والتعليم والمساعدة، وهي بمثابة جماعة خيرية، غير أنها ترسل مقاتلين وإمدادات إلى جماعات تابعة للقاعدة في دول أخرى، حيث كانت نشطة في أقاليم قريبة من الحدود التركية السورية“.

وقال التقرير ”يدير تلك المنظمة عميل بارز تابع للقاعدة، هو أيتاك بولات، الذي حارب في أفغانستان بجانب مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، عقب هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، حيث غادر إلى هناك للانضمام إلى الحرب“.

وأضاف التقرير ”تعرض بولات للإدانة والسجن في تركيا في أعقاب عودته إليها، ونجح في الخروج من السجن بفضل قانون العفو الذي مرره البرلمان بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان“.

وتابع ”وجد بولات ورفاقه ساحة معركة جديدة في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، ثم حولوا انتباههم -لاحقا- إلى سوريا، عندما بدأت الحرب الأهلية عام 2011.. جندت حكومة أردوغان المتطرفين بكافة انتماءاتهم لتأجيج الحرب في سوريا بهدف إسقاط نظام بشار الأسد، واستبداله بحكومة إسلامية تشترك في أيديولوجية مماثلة لحزب أردوغان.. بغطاء سياسي، أفلت بولات وآخرون من القانون في تركيا، وأطلق سراحهم بعد اعتقالات قصيرة عندما واجهوا مشكلات قانونية“.

وأشار إلى أن بولات قام بالترويج للمنظمة في العديد من الأقاليم داخل تركيا، رغم تصنيفها بأنها جماعة متطرفة، ورد ذكرها في تحقيقات جنائية تجريها السلطات التركية في أنشطة شبكات القاعدة وتنظيم داعش.

وأوضح التقرير، أن بولات عمل عن قرب مع مؤسسة حقوق الإنسان والحرية والمساعدات الإنسانية، وهي جماعة خيرية مدعومة من الحكومة التركية، وتعمل مع وكالة الاستخبارات التركية لنقل أسلحة إلى جماعات في سوريا.

وقال التقرير إن بولات ”استغل المركز اللوجستي التابع لمؤسسة حقوق الإنسان في غازي عنتاب، كما استخدم شعاراتها في تمويل بعض اللافتات الدعائية، وجمع الأموال لصالح جمعيته“.

وأكد التقرير، أن تسجيلات هاتفية كشفت أن بولات اتصل أكثر من 80 مرة، بعميل تنظيم القاعدة السابق ”عبد القادر سين“ في مناسبات عديدة، لتنسيق نقل أسلحة من تركيا إلى سوريا.

وسبق أن أتهم عبد القادر سين بالإرهاب، واعتقل في باكستان على خلفية صلاته بتنظيم القاعدة، وتم نقله إلى معتقل غوانتانامو حتى عام 2005، إذ قررت واشنطن إطلاق سراحه ونقله إلى تركيا، ثم أدين مجددا بالانتماء إلى القاعدة، قبل أن يتم إطلاق سراحه.