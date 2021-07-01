رابط نتائج التاسع 2021 حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية

رابط نتائج التاسع 2021 هو ما قد بدأ العديد من طلاب التاسع وطلاب الاعدادية الشرعية في جميع المحافظات السورية البحث عنه خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن انتهوا من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي حيث من المقررأن يتم الاعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية السورية، وذلك بحسب ماقد أعلنت عنه وزارة التربية السورية.

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية السورية فإنه من المقرر أن يتم ظهور نتائج التاسع 2021 والاعدادية الشرعية في سوريا بعد ظهور نتائج البكالوريا 2021 حيث قامت الوزارة بتعليق تصحيح أوراق امتحانات طلاب التاسع 2021 في كافة المواد التي لم يتم الانتهاء من تصحيحها من أجل أن يتم ظهور نتائج البكالوريا أولاً خلال الأيام المقبلة، ومن ثم سيتم العودة من جديد لتصحيح أوراق إجابات طلاب التاسع.

ويترقب العديد من طلاب التاسع والإعدادية الشرعية في سوريا إعلان وزارة التربية السورية عن ظهور نتائج التاسع 2021 في مختلف المحافظات السورية، حيث انتهى قبل أيام طلاب التاسع والإعدادية الشرعية في كافة المحافظات من أداء اختبارات نهاية العام لكافة الطلاب.

نتائج التاسع 2021

وكان طلاب التاسع في كافة محافظات سوريا يوم السادس عشر من شهر يونيو 2021، وقد أعلن رئيس دائرة امتحانات ريف دمشق أنه قد تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب في مادتي العلوم والاجتماعيات، ومن ثم تم تعليق تصحيح أوراق امتحانات التاسع من أجل بدء تصحيح أوراق البكالوريا، على أن يتم العودة من جديد لتصحيح أوراق امتحانات الصف التاسع 2021 لبقية المواد بعد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات البكالوريا.

ومن المقرر العودة لاستئناف أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب التاسع العام، وطلاب الإعدادية الشرعية في مختلف المواد خلال الفترة المقبلة، حيث حددت وزارة التربية السورية الأولوية لظهور نتائج البكالوريا.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن نتائج التاسع 2021 ونتائج الاعدادية الشرعية 2021 في كافة المواد الدراسية فور الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب التاسع في بقية المواد الدراسية التي لم يتم تصحيحها إلا بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية لكافة مواد البكالوريا.

رابط موقع وزارة التربية السورية

وسيتم إتاحة الاستعلام عن نتائج التاسع ونتائج الاعدادية الشرعية 2021 في كافة المواد الدراسية لكافة الطلاب في جميع المحافظات السورية من خلال موقع وزارة التربية السورية على الإنترنت، حيث يقوم الطالب بالدخول إلى رابط موقع وزارة التربية السورية وعنوانه هو moed.gov.sy، ومن ثم يقوم الطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام عن نتائجهم في امتحانات الاعدادية الشرعية ونتائج التاسع بالاسم ورقم الترشيح الخاص بالطالب.