بنجلاديش تدخل فى إغلاق شامل بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فأنه لن يتم السماح لأى شخص بمغادرة المنزل حيث تقوم قوات الشرطة والجيش بدوريات فى الشوارع بجميع أرجاء البلاد من أجل التأكد من تطبيق إجراءات الإغلاق، مشيرة إلى أنه فى حال مغادرة أى شخص لمنزله فإنه سيتم اعتقاله ومن الممكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر.

ويلقى المسئولون باللوم فى الارتفاع الأخير فى عدد حالات الإصابة على متحور "دلتا" شديد العدوى الذى ظهر لأول مرة فى الهند المجاورة.

يشار إلى أنه قد تم فرض قيود على الأنشطة والحركة فى جميع أنحاء بنجلاديش فى منتصف شهر أبريل الماضى، حيث قفزت أعداد الإصابات والوفيات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء، وانخفضت الإصابات فى شهر مايو الماضى، إلا أنها بدأت فى الارتفاع مرة أخرى الشهر الماضى ما أدى إلى تشديد القيود.