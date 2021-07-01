التيار الشعبى التونسى يتهم حركة النهضة الإخوانية باختراق القضاء

جدة - نرمين السيد - وأدانت الحكومة التونسية، أمس الأربعاء، الاعتداء الذى تعرضت له رئيسة كتلة "الحزب الدستورى الحر"، عبير موسى، داخل البرلمان، مؤكدة "رفضها المطلق لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطى والتى تمس استقرار الدولة والسير العادى لعمل مؤسساتها، أيا كان مأتاها".
كذلك، أصدر اتحاد الشغل التونسى، بيانا ندد فيه بالاعتداء الذى تعرضت له النائبة عبير موسى، محملاً أيضاً رئيس البرلمان راشد الغنوشى المسؤولية.
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