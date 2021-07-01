موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس في الدوري العام

موعد مباراة الأهلي اليوم. ساعات قليلة تفصلنا عن أحد المباريات الهامة في الدوري المصري هذا الموسم. حيث يلتقي فريق النادي الأهلي مع نادي بيراميدز ضمن مباريات الجولة 27 من دوري هذا العام، وتقام المباراة على استاد النادي الأهلي والسلام، ومن المتوقع أن تحظي المباراة بقدر كبير من المتعة والندية، حيث تشتهر مباريات الفريقين بالإثارة نتيجة توافر العديد من النجوم ضمن أعضاء الفرقتين.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. على أن يتم إذاعة المباراة على جميع القنوات الحاصلة على حقوق البث التلفزيوني وأبرزها مجموعة قنوات On Sport المصرية، ويسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم في مصر.

يسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في تحقيق الفوز الأول له في مواجهة نادي بيراميدز منذ تولية المسئولية، حيث سبق له قيادة المارد الأحمر في مباراتين أمام نفس الفريق، انتهت خلالها بنتيجة التعادل السلبي دون أي أهداف.

تشكيل فريق الأهلي في مباراة اليوم

من المتوقع أن يستمر بيتسمو موسيماني في خوض مباريات الفريق بنفس التشكيل الذي خاض به مباريات الترجي التونسي، ويغيب فقط عن التشكيل اللاعب أيمن أشرف نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات سابقة وإيقافه في هذه المباراة، ويعوضه في هذا الحالة أحد المدافعين ياسر إبراهيم أو رامي ربيعة، حيث يتكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة مرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد، حسين الشحات، محمد شريف.

أهمية مباراة بيراميدز والأهلي

تمتلك المباراة أهمية وحساسية خاصة بين الفريقين وذلك ناتج من تعاقد نادي بيراميدز مع أكثر من لاعب كانوا من نجوم النادي الأهلي في الفترات السابقة ولعل من أبرزهم أحمد فتحي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وغيرهم، كما أن مباراة بيراميدز تعتبر أول مباراة يخوضها النادي الأهلي في الدوري المصري منذ ما يقارب الشهرين، خاض خلالهم العديد من المباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونجح خلالها المارد الأحمر في الوصول لنهائي البطولة للعام الثاني على التوالي.