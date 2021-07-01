الأمن اللبناني يحبط تهريب 100 ألف حبة من مخدر كبتاغون إلى السعودية

دوت الخليج :- أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، أنها أوقفت ثلاثة أشخاص من ضمن مجموعة كانت تحضّر لتهريب كمية كبيرة من حبوب كبتاغون إلى السعودية.

وأوضحت قوى الأمن، في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، أن التوقيف أتى نتيجة توافر معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب حبوب كبتاغون إلى السعودية، مخبأة بطريقة احترافية في داخل آلات تعقيم أدوات طبية، بحيث جرى ضبطها.

وأكد البيان العثور على17.4 كلغ من حبوب الكبتاغون، أي نحو مئة ألف حبة، مشيرا إلى أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبعد عمليات رصد وتعقّب، توصّل المكتب المذكور إلى تحديد هويات المتورطين، وتوقيف اثنين"، وهما لبنانيان، فيما تم توقيف شريكهما في وقت لاحق، وهو سوري الجنسية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية نجحت، يوم السبت الماضي، في إحباط محاولة تهريب 14 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان. ونشرت وزارة الداخلية السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء يوم السبت، أن هيئة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر، قادمة من لبنان.

من جهته، أشاد وزير الداخلية اللبناني، العميد محمد فهمي، بالتنسيق بين السلطات الأمنية اللبنانية والسعودية، مثنيا بـ"المتابعة الجادة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف العملية بعد تنسيق أمني استباقي عالٍ".