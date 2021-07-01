جدة - نرمين السيد - رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية، طلب الاستماع للشهود التى تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة حول قضية "الفتنة".



جدة - نرمين السيد - رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية، طلب الاستماع للشهود التى تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة حول قضية "الفتنة". وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأن قائمة الشهود التى تم رفضها بينهم الأمير حمزة بن الحسين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمن الدولة الأردنية ترفض طلب الاستماع لشهود طلبهم الدفاع بقضية الفتنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.