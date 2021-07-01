العدوان يستهدف مأرب بـ 452 غارة جوية خلال يونيو
شن طيران العدوان السعودي، أكثر من 452 غارة على محافظة مأرب خلال شهر يونيو الماضي.
وأفادت إحصائية صادرة عن المركز الإعلامي بالمحافظة ، أن غارات طيران العدوان استهدفت مديريات صرواح ومدغل ورغوان ومجزر ورحبة وماهلية.
وأشارت إلى أن مديرية صرواح الأكثر تعرضاً للغارات حيث شن الطيران أكثر من 380 غارة.
وذكر المركز أن الغارات الهستيرية لطيران العدوان خلفت دماراً هائلاً في منازل المواطنين ومزارعهم والبنى التحتية والطرقات والأسواق والمرافق الخدمية وفاقم من معاناة المواطنين وحالات النزوح.
وأكد أن هذه الحصيلة تشير إلى تصعيد متواصل للعدوان في استهداف القرى المأهولة والأعيان المدنية والطرق العامة، وتكشف مدى إجرام تحالف العدوان ومحاولاته المستميتة لشل الحياة العامة في المناطق المحررة.
ودعا المركز الإعلامي في مأرب، وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتسليط الضوء على معاناة أبناء المحافظة جراء استمرار القصف الجوي لطيران العدوان والضغط على قيادة تحالف العدوان لوقف استهداف المناطق السكنية والممتلكات العامة والخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العدوان يستهدف مأرب بـ 452 غارة جوية خلال يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.