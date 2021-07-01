‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

جدة - نرمين السيد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة فى السعودية، من خلال طائرة بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات التحالف.





وأكدت الإمارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة، المجتمع الدولى على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات فى الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعى هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.