منظمة ترامب: الاتهامات المتعلقة بالتهرب الضريبى «سياسية»

جدة - نرمين السيد - ويحقق مكتب مدعى مانهاتن فيما إذا كانت المنظمة قد عمدت بشكل منتظم إلى تضخيم أو تقليل قيمة أصولها، ولا سيما فيما يتعلق بالعديد من العقارات فى ولاية نيويورك إما من أجل الحصول على قروض مصرفية أو لخفض الضرائب.
وقال المحامى الشخصى السابق لترامب مايكل كوهين، إن الشركة عمدت إلى ذلك، وهى اتهامات يمكن أن تمثل تهرباً ضريبياً محتملاً أو احتيالاً مالياً.
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