مواعيد دوام بنك الراجحي 1442 وأهم الفروع وأرقام التواصل

يهتم كثير من المواطنين والوافدين إلى السعودية، بالتعرف إلى مواعيد بنك الراجحي 1442هـ، قبل زيارة أقرب فرع من مسكنهم، لإتمام الخدمات المختلفة، فهناك أوقات مُحددة يلتزم بها المصرف لاستقبال العملاء في فروعه التي تخطّت 500 فرع مُوزّعة على المناطق والمدن المختلفة، لتيسير عمليّة الحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن، وحل مشكلة قطع المسافات الطويلة للوصول إلى فرع تابع للمصرف, فيما يبرهن ذلك مدى تطور البنك الذي تأسس قبل أكثر من 60 عامًا، ليوفر الخدمات المصرفية وَفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وليسهم في رفع الاقتصاد الوطني في المملكة.

مواعيد دوام بنك الراجحي 1442

ويمكن إنجاز أي خدمة مصرفية أو فتح حساب جديد، بعد التعرف إلى مواعيد دوام بنك الراجحي 1442هـ، والذهاب إلى أقرب فرع للتواصل المباشر مع أحد ممثلي خدمة العملاء، وذلك على النحو التالي:

يبدأ الدوام في المصرف الساعة 9 صباحًا.

ويستمر الدوام إلى الساعة 5 مساءً.

تستمر هذه الأوقات بدءًا من الأحد إلى الخميس.

الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

هناك بعض الفروع تعمل طوال أيام الأسبوع.

كما توجد بعض الفروع التي تعمل من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 5:30 مساءً.

وتختلف مواعيد رمضان عن باقي مواعيد السنة، إذ تقل مراعاة لظروف الصيام.

أرقام التواصل مع مصرف الراجحي

ويمكن التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في مصرف الراجحي، عبر الهاتف من خلال الرقم الموحد، أو عدد من الأرقام الأخرى، لإنجاز الخدمات المختلفة، ومنها: تحويل أو استلام الأموال، إصدار بطاقة ائتمانية، أو إنشاء حساب جديد، فيما تأتي أرقام التواصل على النحو التالي:

الرقم الموحد هو 920003344(966+).

الرقم المجاني لعملاء لمصرف الراجحي هو 8001241222.

والرقم الخاص بالعملاء الحاليين هو 8001248880.

أشهر فروع مصرف الراجي في السعودية

ونشير إلى عدد من فروع مصرف الراجحي في السعودية، ليسترشد بها العملاء الراغبين في التواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء، وهي كالتالي: