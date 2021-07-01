عارف النايض: تأجيل الانتخابات الليبية يمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، رسالة إلى يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، مؤكدا فيها أن القبول بأى تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات الرئاسية المباشرة، يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولى الأخيرة.





وقال النايض فى بيان له اليوم، موجها حديثه لـ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: "إنه لأمر مأساوى بالفعل أن تتجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا مخرجات اللجنة القانونية، وأن تسمح بتقديم ما يُسمىَ بالمقترحات من قبل مجموعات الضغط التى تم تشكيلها حديثًا داخل أروقة ملتقى الحوار السياسى".

وتساءل رئيس تكتل إحياء ليبيا: "هل لى أن أذكر سعادتكم بالملحق رقم 13 من تقرير لجنة العقوبات، والذى لم يُنشَر للأسف على الملأ، والذى يُلقى بظلالٍ من الشك على نزاهة الطريقة التى وصل بها رئيس الوزراء الحالى وشركاؤه إلى السلطة، كما يبدو أن نفس التكتيكات المستخدمة فى تلك العملية المعيبة هى فى طور التخطيط والإعداد والتنفيذ مرةً أخرى".

وأشار النايض إلى أنه اعتبارا من أمس، تمكن المنتسبون إلى رئيس الوزراء من تشكيل مجموعة عرقلة للانتخابات قوية، حيث سُمِحَ لهم بشكلٍ مأساوى بتقديم خطتهم لعرقلة الانتخابات فى البلاد بوصفها مقترحا من خلال العملية التى حددتها البعثة الأممية.

وشدد على أن القبول بأى تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات الرئاسية المباشرة، يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولى الأخيرة، ومخرجات مؤتمرى برلين الأول والثانى، فضلاً عن خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى ملتقى الحوار السياسى الليبى.

وواصل حديثه قائلا: "نخشى أن تتسبب مثل هذه التحركات فى حدوث اضطرابات اجتماعية على نطاقٍ واسع، وقد تفضى، لا قدر الله، إلى تأجيج الصراع فى ليبيا والتى ظلت تعانى من ويلات الحروب الممتدة لأكثر من عشر سنوات".

وأكد أنه بمقدور مجلس الأمن الدولى، فرض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية إستناداً إلى القوانين الليبية القائمة والسارية المفعول والملزمة: التعديل الدستورى رقم 7 للإعلان الدستورى، إضافة إلى قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، من خلال تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس بموجب الفصل السابع.

وتابع النايض: "فى هذا الصدد، فقد أجَمعَ صفوة من فقهاء وخبراء القانون الدستورى الليبى على صحة هذا الأساس من الناحية القانونية، حيث يمكن الاستعانة بكبار الشخصيات القانونية المعروفة فى البلاد من أمثال الدكتور الكونى عبودة والدكتورة عزة المقهور فى تقديم المشورة لبعثتكم الموقرة حول شرعية وقانونية هذا الأساس".

واختتم رئيس تكتل إحياء ليبيا بيانه بالقول: "أستميح سعادتكم عذرا، لكننى بالفعل شعرتُ هذا الصباح بقلقٍ شديد على بلادى، الله وحده يعلم ما يكمن فى أفق أمتنا إذا حل الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل والشعب الليبى لا يزال محروماً من ممارسة حقه الأصيل فى اختيار قيادته وممثليه بشكلٍ مباشر".