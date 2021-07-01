‘results’ استخراج نتائج السادس العراق نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق التربية

النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2021 الجولة الأولى لنتائج الصفوف السادسة الابتدائية بالعراق لعام 2021 جميع الطلاب من جميع محافظات العراق يأملون في إيجاد بعض الروابط لاستخراج النتائج الخاصة بالمدارس السادسة الابتدائية في العراق للعام الجاري 2021 حيث أن جميع الطلاب قد أنهوا الامتحان وفق إجراءات بيئية صارمة لمنع انتشار فيروس Covid 19 في السادسة الابتدائية الملزمة بارتداء الأقنعة والتطهير والبقاء على مسافة، تم الانتهاء تقريبًا من جميع امتحانات عام 2021، التصحيحات والمراجعات جارية، وسيتم إصدار النتائج في الموقع عند الظهور.

نتائج الصف الإبتدائي السادس في العراق الدور الأول

أطلقت وزارة التربية والتعليم في العراق بعضاً من الروابط الإلكترونية التي تمكن الطلبة من خلالها أن يتلقوا الدورات التعليمية ويمكنهم أيضاً أن يحضروا للامتحانات ويمكن للطلاب أيضاً تجربة بعض الامتحانات التي قامت بإقرارها وزارة التربية والتعليم العراقية ويذكر أيضاً أن الوزارة قد ألغت الامتحانات في العام الماضي بسبب الوباء المنتشر كورونا، ولهذه الغاية سوف نتابع كافة التصحيحات والمراجعات وأداء الجولة الأولى من الامتحانات في كافة محافظات المنطقة.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2021

تقوم وزارة التعليم في دولة العراق بإعلانها عن رابط إلكتروني مخصص في عرض نتائج الدور الأول من إمتحانات الصف الإبتدائي السادس في العراق للعام الجاري 2021، وسوف نقوم بإدراج أهم هذه الروابط الإلكترونية والتى يكون بينها موقع ناجح الإلكتروني والذي يتخصص في عرض نتائج المدارس العراقية باستمرار منذ سنين وأيضاً يوجد هناك المنصة الخاصة الرسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من منصات تعليمية اخرى والتى تعمل على رفع نتائج الدراسة في العراق باستمرار هذا يكون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العراقية.

وتتمكنون من الدخول إلى الرابط الإلكتروني لموقع ناجح والمخصص لعرض نتائج السادس الابتدائي في العراق من خلال الرابط المقدم في الأعلى