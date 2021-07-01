الشروط وقيمة الدعم من تطبيق ساند وحالات وقف الدعم1443

الشروط وقيمة الدعم من تطبيق ساند وحالات وقف الدعم يعد برنامج ساند من اهم المبادرات الحكومية، والغرض الأساسي من البرنامج، تقديم المساعدة والدعم للمواطن السعودي، وذلك خلال الفترة التي كان فيها عاطلا عن العمل، ثم في الوقت نفسه يعيش حياه كريمة خلال فترة البحث عن عمل اخر، ومن المهم أن تكون علي دراية بالشروط التي وضعتها مؤسسة التامين الاجتماعي، وهناك قيمة مالية للدعم، ومتي يقطع الدعم، وتتعرف أيضا علي تامين برنامج ساند للعاطلات من السيدات عن العمل، وشروط الاستفادة من الدعم، وكيفية التقديم، وطريقة التسجيل، والمستندات المطلوبة لذلك، ومن خلال التقرير وموقع ثقفني سنتعرف على كل هذه الأمور.

الشروط وقيمة الدعم من تطبيق ساند وحالات وقف الدعم

يعد برنامج ساند من اهم البرامج التي أصدرتها المملكة للمواطنين، حيث انه يعمل بشكل أساسي على المواطنين والحالة الاجتماعية لأسرهم، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين، فيحصل على الدعم من خلال مجموعة من الشروط:

أن تكون سعودي الجنسية. لا يزيد العمر عن تسع وخمسون سنة. ثم لا ينبغي أن يكون لديك دخل اخر. إذا تركت العمل بسبب خارج عن الإرادة. الامتثال لجميع الشروط. يجب أن يكون لديك القدرة على العمل.

تسجيل الدخول علي الحساب الخاص بك في التأمينات الاجتماعية . من التغطيات التأمينية في اعلي الصفحة اختار ساند. ثم كتابة رمز المستخدم وكلمة المرور. ادخل البيانات المطلوبة منك، ثم رقم حسابك البنكي. سوف تظهر رسالة، أن طلب التعويض تم بنجاح، في حالة استيفاء الشروط. ثم تصل رسالة لك علي الجوال للتأكيد علي استحقاق الطلب. إذا كنت غير مؤهل للتقديم بنظام ساند فسوف تظهر لك رسالة فيها توضيح للأسباب.

يتم دفع 60% من إجمالي متوسط الراتب للثلاث شهور الأولي. ثم صرف 50% من إجمالي متوسط الراتب. لا يتجاوز الصرف عن 7500 ريال سعودي.

920004696 الرقم المجاني الموحد لبرنامج ساند. البريد الإلكتروني لمؤسسة التأمين الاجتماعي. 00966118087000 ساند فاكس.

في حالة وفاة المستفيد. ظهور دخل جديد للمستفيد. إذا كنت غير قادر عن العمل. ثم عندما يثبت أن البحث عن عمل ليس جادا. إذا غادرت المملكة اكثر من شهرين. عدم توافق الشروط مع الحالة المقدمة.

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