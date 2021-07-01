بالرقم الامتحاني نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق الدور الاول على موقع الوزارة الرسمي

بالرقم الامتحاني نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق الدور الاول التي يتولى أعمال ظهورها الرسمي على مستوى عدد كبير من المحافظات العراقية فى صباح هذا اليوم الموافق ميلادياً 1 يوليو 2021، وذلك لمساعدة الطلاب والسادة أولياء الأمور على معرفة مستويات أبنائهم التحصيلية فى واحدة من اهم المراحل التعليمية المقررة على طلاب العراق وهي مرحلة التعليم الابتدائي التي من خلالها يلتحق الطلاب التعليم المتوسط، ولهذا الامر سنتابع ونستعرض الان من خلال موقعكم ثقفني الاخباري خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق

يتابع اعداد كبيرة من الطلاب بالوقت الحالي التصريحات الوزارية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بشأن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق المقرر على أن يكون ظهورها على شكل الكتروني توفيراً لوقت الطلاب وجهداه من التواجد داخل المدارس العراقية فى ظل الازمة الراهنة من أزمة تفشي وباء كوفيد 19، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر نتائج طلاب المرحلة الابتدائية فى الاسبوع الاول من يوليو على شكل تدريجي على مستوى كل محافظة من المحافظات العراقية وذلك فى ظل الازمة الراهنة من ازمة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، التي أرغمت على الطلاب التزامهم الحجر الصحي واتباع جميع التدابير الاحترازية المتبعة لعدم نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، على غرار هذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات استعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

تدور بالوقت الحالي تساؤلات عدد كبير من الطلاب حول طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

اختيار ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

ادخال وتسجيل جميع البيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة عرض الدرجات وبهذا ستكون النتائج معلنة امامكم بالحال فى غضون لحظات قليلة

علماً على ان بامكان الطلاب مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نوافيكم بالحال بالنتائج فور ظهورها الرسمي.