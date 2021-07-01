الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442 الجامعيين ضباط دورة 51

الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442 شهدت الساعات الماضية الإعلان رسميا عن نتائج قبول في كلية الملك فهد الامنية 1442، وذلك بالنسبة لضباط الدورة 51، حيث تقدم الكثير من المرشحين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للانضمام الى كلية الملك فهد لتأهيل الضباط الجامعيين خلال الفترة الماضية، وهي النتائج التي ينتظرها الكثير من المتقدمين للتعرف على مدى القبول والتأهل للقبول في الكلية، وقد تم اتاحت الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالقبول رسميا من خلال منصة ابشر الالكترونية، لذلك سوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1442 الجامعيين لضابط الدورة 51 من خلال منصة ابشر الالكترونية.

الإستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنيه 1442

قامت إدارة كلية الملك فهد الأمنية بالإعلان رسميا عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الامنية بشكل رسمي وذلك بالنسبة للمرشحين من خلال منصة ابشر الالكترونية، كما نوهت الادارة ايضا عن اعلان نتائج الترشيح المبدئي للثانوية العامة لكي يتم الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الامنية التي تحمل رقم 65، حيث تم الاعلان عن نتائج القول لكافة الاشخاص التي تتوافر بهم شروط القبول والتي تم تحديدها مسبقا من قبل كلية الملك فهد الامنية، كما قامت الكلية بتحديد الاجراءات اللازمة وكذلك المستندات والاوراق اللازم احضارها في حالة القبول بالنسبة للمترشحين.

رابط الاستعلام عن القبول في كلية الملك فهد الأمنية الجامعيين ضباط الدورة 51

تم تخصيص موقع منصة ابشر الالكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية كنق يا الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة لداخلية للشئون العسكرية السعودية، وذلك ليتم من خلاله الاستعلام عن القبول في كلية الملك فهد الامنية الجامعيين ضباط الدورة 51، وذلك للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51، على ان يتم الدخول مباشرة الى منصة ابشر الالكترونية مباشرة، وتسجيل الدخول على ان يتم اتباع كافة التعليمات والاجراءات اللازمة، كما يجب الالتزام بالوقت المحدد من قبل الادارة لتقديم المستندات والاوراق التي يتم تحديدها للاشخاص الذين تم قبولهم وقاموا بالاستعلام من خلال منصة ابشر.