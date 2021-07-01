رابط الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية تتعدد الخدمات المقدمة من الصندوق العقاري، وهو من المؤسسات التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية عام 1974 ، والمقر الرئيسي له في مدينة الرياض، وله العديد من الفروع التي تنتشر في كافة المناطق، وسوف نشرح لكم أهم المعلومات عن هذا الصندوق، وخطوات الاستعلام عنها برقم الهوية.

رابط الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية

يتم القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة والتي منها:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني التابع إلى صندوق التنمية العقاري .

. يتم الضغط على استعلام عن المستفيدين.

قم بكتابة رقم الهوية.

يتم الضغط على كلمة استعلام.

تظهر جميع المعلومات التي يريدها المستخدم.

الأوراق المطلوبة للحصول على قروض صندوق التنمية العقاري

تضع المملكة العربية السعودية مجموعة من المستندات لابد من توفرها وأهمها:

صورة من بطاقه الهوية الوطنية الغير منتهية.

الطلب المكتوب الذي يتم تقديمه الى الصندوق العقاري، وبه جميع المعلومات عن المتقدم للحصول على القرض.

وجود ملكية والذي يقدم منها صورة ضوئية.

تقديم الأوراق والصور لإحداثيات موقع الأرض.

خطوات الحصول على اخلاء طرف من الصندوق العقاري

هناك خطوات بسيطة يتم اتباعها حتى يحصل المواطن على إخلاء طرف من الصندوق العقاري وهذه الخطوات:

يتم زيارة موقع صندوق التنمية العقاري من خلال الرابط المباشر له.

يتم إدخال البيانات الخاصة بالشخص بالطريقة الصحيحة.

يضغط على إخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري.

يعطي الموقع الفرصة حتى يتأكد من ضبط البيانات التي تم تقديمها إليه.

الاستعلام عن موعد تحصيل القرض

يتبع المواطن هذه الخطوات:

يدخل على موقع صندوق التنمية العقاري.

يضغط على المربع الذي يخص الخدمات الإلكترونية.

يختار المواطن خدمات المواطنين.

يضغط على المربع الخاص بأعرف دورك.

يتعرف على الموعد المحدد له ليحصل على القرض.

يكتب رقم الهوية في المكان المحدد لها.

يضغط على المربع الخاص بالبحث.

تظهر الصفحة الجديدة التي وضع بها الموعد المقرر للحصول على القرض.

صندوق التنمية العقاري خدمة العملاء

صندوق التنمية العقاري يقدم إلى السادة العملاء الكثير من الخدمات ومنها على سبيل المثال خدمة العملاء حتى تساعد الجميع في أن يحصلوا على إجابة الأسئلة والاستفسارات.

وهكذا يمكن السادة العملاء أن يتواصلوا مع مركز الاتصالات الخاص بصندوق التنمية العقاري من خلال هذا الرقم 199088.