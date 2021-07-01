الخارجية الروسية تستدعى السفير التشيكى

جدة - نرمين السيد - استدعت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، سفير تشيكيا بموسكو فيتوزسلاف بيفونكا، وذلك على خلفية تصريحات جديدة صدرت عن براغ حول قضية الانفجارات بمستودع الأسلحة فى بلدة فربيتيسى عام 2014.





وقبل أيام طالبت الخارجية التشيكية روسيا بدفع نحو 25.5 مليون يورو تعويضات عن الأضرار التى تسببت بها التفجيرات فى فربيتيتسى والتى اتهمت براج الاستخبارات الروسية بالوقوف وراءها، إضافة إلى رفع تشيكيا عن القائمة الروسية للدول غير الودية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس:"حكمنا بسيط: لقد تخبطت براج فى رواياتها، وتخبطت فى مصالحها الخاصة، لأن الأمر لا علاقة له بالمصالح الوطنية".

وأضافت: "لقد تحولت "براج" إلى وضع الأساطير والترويج لأوهامها الخاصة، التى تدعى أنها حقائق. بالطبع نعتبر اقتراحات الجانب التشيكى لمناقشة مطالبها أمرا غير مقبول".

ولفتت زاخاروفا إلى انعدام النظرة الموحدة داخل القيادة التشيكية نفسها لتقييم وتفسير ما حدث فى فربيتيتسى.