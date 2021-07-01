وزيرا خارجية الجزائر والأرجنتين يبحثان التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، اليوم الخميس، مع نظيره الأرجنتينى فيليب كارلوس سولا على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى إيطاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.





وقال بوقدوم فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم، إن اللقاء شكل فرصة للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف جوانبها، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائرى قد شارك على مدار اليومين الماضيين فى اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، بدعوة من نظيره الإيطالى لويجى دى مايو، الذى ترأست بلاده الاجتماع.

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