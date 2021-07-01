الأمن الروسى يعلن القضاء على خلية تابعة لمنظمة إرهابية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت المخابرات الروسية -فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الخميس- أنها اعتقلت سبعة أشخاص من أعضاء المنظمة فى مدينة بيلجورود.

وتعتبر الهيئات الأمنية الروسية المختصة، أن هؤلاء المعتلقين، متورطون فى الدعاية للنازية الجديدة والترويج للقتل الجماعى.

ووفقا للمعطيات العملياتية الميدانية، كان المتطرفون يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة ضد رجال الشرطة والمدنيين فى روسيا.

وأشارت المخابرات الروسية الى أنه أثناء التفتيش، عثر رجال الأمن على قطع من السلاح، وكذلك على مواد تشير إلى استعدادهم لتنفيذ هجمات مسلحة. كما تم العثور فى مقر إقامة أحدهم على مختبر لإنتاج المخدرات.

وسيتم التحقيق مع المعتقلين وفقا لمادة "نشر الكراهية والدعوة لتنفيذ أعمال إرهابية" ومادة "تبرير الإرهاب"، من قانون العقوبات الجنائية الروسى.

وفى الربيع الماضى، اعتقلت المخابرات الروسية، حوالى ثلاثين عضوا من منظمة "MKU". وجرت عمليات الاعتقال فى مدن إيركوتسك وكراسنودار وساراتوف، وتامبوف وتيومين وتشيتا وأنابا وبوشينو، وبيريسلافل-زالسكى وفورونيج وياروسلافل.