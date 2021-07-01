إيطاليا تسجل 21 وفاة و882 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 21 وفاة بفيروس كورونا نزولا من 24 أمس الأربعاء، فيما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 882 حالة، مقابل 776 أمس.
إيطاليا تسجل 21 وفاة و882 إصابة جديدة بكوروناإيطاليا تسجل 776 إصابة و24 وفاة جديدة بكورونا
وسجلت إيطاليا 127587 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهور المرض في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.
وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد أكثر من 4.26 مليون إصابة حتى الآن.
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