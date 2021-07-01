رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 اون لاين على موقع وزارة التربية العراقية نتابعه مع حضراتكم لاجل مساعدتكم للحصول على نتائجهم فى التعليم الابتدائي بعد نجاح وزارة التربية العراقية على عقد جميع الاختبارات المقررة على طلاب الصف السادس الابتدائي بشكل احترازي متكامل فى ظل الازمة الراهنة من أزمة تفشي وباء كوفد 19

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021

شارت التربية العراقية على تعليماتها حول اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق اون لاين بصورة خاصة، حيث اعلنت الوزارة على طرح مجموعة من الروابط الإلكترونية التي بإمكان الطلاب استغلالها على اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق اون لاين، بعد التصاريح المؤكدة على الانتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات وبدء أعمال رفع نتائج الطلاب على المواقع التعليمية الرسمية التي وقعت على رأسها موقع وزارة التربية العراقية، فى ظل الأزمة الراهنة التي حكمت على وزارة التربية والتعليم العراقية الغاء اختبارات الطلاب على مستوى عدد كبير من المراحل التعليمية والاعتماد فقط على نتائج الفصل الدراسي الاول، حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة أبناءها الطلاب من نقل عدوى فيروس كورونا المستجد

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق تكون الكترونية سهلة ومبسطة وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية العراقية

الخطوة الثانية:- تحديد واختيار نتائج الجولة الأولى

الخطوة الثالثة:- اختيار الصف الدراسي “الصف السادس الابتدائي”

الخطوة الرابعة:- البدء فى تسجيل جميع البيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام التي تشمل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحان

الخطوة الخامسة:- النقر على خانة عرض الدرجات وبهذا ستعلن النتائج أمامكم بالحال من حيث عرض درجات كل مادة وعرض المعدل

على ان يصبح ايضاً بإمكانكم فى صندوق التعليقات التي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام حتي نساعدك بالحصول على تلك النتائج فور أن يبدأ أعمال اعتماد ظهورها بالحال، مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لطلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق