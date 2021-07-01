أخبار اليمن : الأمين العام يعزّي بوفاة أحمد الصوفي

الأمين العام يعزّي بوفاة أحمد الصوفي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل أحمد عبدالله الصوفي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الاستاذ حسين احمد عبدالله الصوفي، رئيس فرع احزاب التحالف الوطني بمحافظة ذمار، وإخوانه، وكافة آل الصوفي، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.
مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
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