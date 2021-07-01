العراق: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، خلال اجتماعه بالممثلين الدائمين لدول حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى بروكسل.

وحسب بيان الحكومة العراقية، قال الكاظمى إن "أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالالتزام بالقرارات الدولية التى تدعو جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالشرعية الدولية، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، وتجنب شن أى عدوان عابر للحدود لأية دولة ذات استقلال وسيادة".

وأشار الكاظمى بهذا الصدد إلى رفض العراق بشكل قاطع لاستخدام أراضيه للاعتداء على جيرانه، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأضاف أن "حلف الناتو كان شريكاً فى دعم جهود العراق فى هزيمة تنظيم داعش"، معرباً عن تقديره لدور الحلف فى دعم إعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية".

وتابع أن "العراق نجح فى تفكيك شبكات داعش وخلاياه النائمة المنتشرة فى مناطق مختلفة من البلاد".

وطالب الكاظمى "بإيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف الدولى، مع استمرار التعاون فى المجالات كافة، خصوصاً مجالات التسليح والتأهيل والتدريب والدعم الاستخبارى".

كما أكد أن "بلاده تسعى للتعاون مع دول الحلف فى استدامة التدريب والعمل وبشكل مستمر على رفع جاهزية القدرات العسكرية والأمنية للعراق".