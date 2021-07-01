رابط استخراج نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442 عبر رابط قياس برقم الهوية الوطنية

رابط استخراج نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية في التوقيت الحالي عن نتيجة قياس قدرات التحصيلي الفترة الثانية 1442، والتي تم الإعلان عن موعد ظهورها اليوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو 2021 ، وتلك الاختبارات هي أهم الاختبارات التي يخوضها طلاب الثانوية، والتي تمكنهم من الدخول للجامعة، وسوف نوفر لكل متابعينا الآن رابط استخراج نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442.

نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442

الاختبار التحصيلي هو واحد من الاختبارات المهمة جداً بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية العامة، والهدف منه هو قياس تحصيل الطالب في التخصصات العلمية والنظرية، ويتم اختبار الطالب لمعرفة مدى استيعابه، وتعتمد الجامعات في قبول الطلاب بها على نتيجة الاختبارات الثانوية العامة والاختبار التحصيلي واختبار القدرات، ويتم توزيع أسئلة الاختبار التحصيلي بواقع 20% من المواد الخاصة بالصف الأول الثانوي، و30% من مواد الصف الثاني الثانوي، وباقي 50% فتكون خاصة بمنهج الصف الثالث الثانوي.

رابط استخراج نتائج التحصيلي عبر موقع قياس

أصبح الآن من السهل أن يستعلم طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية عن نتائج التحصيلي، وهذا بعد أن ظهرت النتيجة اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، وأعلنت وزارة التعليم العام بالسعودية عن توفير النتيجة عبر موقع قياس وعبر تطبيق توكلنا أيضاً، وإليكم الآن خطوات استخراج نتائج التحصيلي عبر موقع قياس:

الدخول على موقع المركز الوطني للقياس الموحد.

تسجيل الدخول للموقع من خلال كتابة اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق”.

اختيار أيقونة قائمة البيانات.

اختيار أيقونة نتائج الاختبار التحصيلي.

كتابة كل البيانات الشخصية الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

الضغط على كلمة بحث وستظهر النتائج على الفور.

نتائج اختبارات التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

توفر وزارة التعليم السعودية أكثر من طريقة لمعرفة نتائج الاختبار التحصيلي، وهذا حتى لا يصادف الطلاب مشكلة أثناء الاستعلام عن النتيجة، وبالإضافة إلى موقع قياس يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر تطبيق توكلنا التابع للوزارة، والذي يتم تحميله عبر الهواتف المحمولة، حيث سيقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به على التطبيق، وسيقوم التطبيق بإرسال إشعار بظهور النتيجة على الفور.