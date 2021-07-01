كيفية التواصل عن رقم حساب المواطن والاستعلام عن نزول الدعم 2021

تدور هذه المقالة حول التواصل عن رقم حساب المواطن وأيضاً الاستعلام عن نزول الراتب، حيث يعد رقم حساب المواطن من أسهل الوسائل التي من خلاله نصل إلى الدعم الفني للموقع أو مسؤولي الدعم، وأيضاً يساعد رقم حساب المواطن إنه يمكن المواطن المستفيد من الدعم من الاستفسارات عن الدفعات أو قيمة الدعم أو تقديم اقتراح أو شكوى، ومن خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن يستطيع المواطن أن يقدم طلب اعتراض على الدعم وأيضاً الاستعلام عن الأهلية، ومن خلال موقع ثقفني نستطيع أن نعرض لكل متابعينا عن ما هو رقم حساب المواطن الموحد.

على جميع المستفيدين إلى قد يقتصر عليهم دعم المواطن التواصل مع الدعم عبر الرقم الموحد 19912.

ومن خلال الرقم الموحد للدعم يمكن للمستفيدين التواصل من خلاله لحل جميع المشكلات التي قد تواجه على الموقع .

من خلال الخدمة المتاحة وهي صوتك مسموع على الموقع الإلكتروني يتمكن المستفيد من خلاله التواصل مع دعم المواطن. أو التواصل عبر الخدمة الثانية وهي عبر صفحة الدعم على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

رقم حساب المواطن للتواصل وطرق التواصل مع الدعم أولاً: رقم حساب المواطن للتواصلثانياً: طرق التواصل مع الدعم وهي كالآتي:الاستعلام عن نزول الدعم والأهلية

من خلال الموقع الإلكتروني يمكن أن نستعلم عن دفعة جديدة من حساب المواطن واستحقاق الأهلية عبر الموقع الإلكتروني ونستطيع من خلال حساب المواطن على الموقع وأيضاً الدخول على نتائج الأهلية ونتمكن من إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على استعلام ومعرفة الاستحقاق.

تقديم طلب اعتراض

للمستفيد فرصة أن يقوم بتقديم طلب اعتراض وذلك عند نزول الأهلية على قيمة الدعم أو على عدم الاستحقاق ولطلب الاعتراض خطوات يجب أن يتم اتباعها وهي كالآتي:

يتمكن المستفيد من الدخول على موقع دعم حساب المواطن على الإنترنت. يتمكن من إدخال بيانات المستفيد سواء من الاسم أو كلمة المرور. يتم الدخول على تقديم شكوى أو اعتراض الأهلية. يتم كتابة البيانات وأيضاً رفع الأوراق الداعمة ، ثم تقديم الطلب.

يعد دعم حساب المواطن للطبقات محدود الدخل ، وخلال الفترة الحالية لم يستطيع المواطن من التسجيل فية ويقتصر فقط على أن يضيف تابعين للمستفيد الرئيسي، ويجب أن يتم تحديد الحد الأقصى للدعم بحيث إنه لا يتعدى قيمة الدعم في الدفعة الثامنة والعشرين شهر مارس 2020.