رابط موقع قياس Qiyas نتائج التحصيلي 1442 الفترة الثانية برقم الهوية نتائج الاختبار التحصيلي 1442 من توكلنا ta.sdaia.gov.sa

نتائج التحصيلي 1442 الفترة الثانية، حيث يعتبر الاختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية هو احد اهم الاختبارات التي يتم اجراءها ليكي تم القبول للطلاب في المرحلة الجامعية فيما ما بعد، لذلك عقب اجراء الاختبار التحصيلي الدورة الثانية خلال الفترة الماضية فنجد ان عمليات البحث تزداد في هذا التوقيت بشكل بكير للتعرف على موعد الاعلان عن النتيجة الخاصة بالاختبار التحصيلي رسميا وكذلك الرابط الالكتروني المستخدم للاستعلام عن النتائج الكترونيا، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على نتائج الاختبار تمهيدا للقبول خلال الفترة المقبلة في الجامعات في بداية العام الدراسي الجديد، لذلك نحرص من خلال هذا المقال على تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد اعلان نتائج الاختبار التحصيلي الدورة الثانية وكذلك خطوات الاستعلام عن النتيجة الكترونيا.

نتائج التحصيلي 1442 الفترة الثانية

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بإسناد مهمة اعلان نتائج الاختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة في السعودية رسميا للمركز الوطني للقياس، حيث هو المسئول عن الاعلان عن نتائج الدورة الاولى والثانية من الاختبار التحصيلي، حيث اعلن المركز الوطني للقياس ان نتائج الدورة الاولى من رسميا للطلاب في يوم الخميس الموافق السابع من شهر ذو القعدة والذي وافق يوم 17 من شهر يونيو 2021، على ان يتم الاعلان عن نتائج التحصيلي المرحلة الثانية رسميا بعد حوالي أسبوعين من نتائج الدورة الاولى، وذلك في يوم الخميس الذي يوافق الأول من شهر يوليو 2021.

رابط الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية 1442

رابط موقع قياس Qiyas يمكن لكافة خريجي الثانوية العامة والذي قاموا بأداء الاختبار التحصيلي المرحلة الثانية الاستعلام عن النتائج من خلال موقع قياس وذلك من خلال اتباع ما يلي.

الدخول مباشرة على موقع قياسservices.etec.gov.sa والخاص بموقع قياس الالكتروني.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول الى المنصة من خلال ادخال بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ثم ادخال رقم التحقق.

اختيار قائمة البيانات ثم اختيار نتائج التحصيلي التكميلي.

ادخال كافة البيانات المتعلقة بالطالب والمطلوبة عبر الموقع مثل رقم الهوية واسم الطالب.

اختيار ايقونة البحث عقب ادخال كافة البيانات لتظهر النتيجة الخاصة بالاختبار التحصيلي .

نتائج الاختبار التحصيلي 1442 من توكلنا

كما تتوفر نتائج الاختبار التحصيلي عبر تطبيق توكلنا السعودية بالخطوات التالية:-