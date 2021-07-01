اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021 أرقام المسابقة التفاعلية لدخول سحب الليلة 250.000$

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ننشر طريقة اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021 لدخول سحب مسابقة الحلم الليلة على مبلغ قيمته ربع مليون دولار أمريكي لفائز واحد فقط، حيث تتيح مسابقة حلم إمكانية المشاركة في السحوبات لكافة الأشخاص الراغبين بالتسجيل في مسابقة الحلم 2021 للاستفادة من الجوائز النقدية التي تقدمها شركة إم بي سي باعتبارها الشركة المنظمة للمسابقة.
وقد بدأت مسابقة حلم في استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الحلم للموسم الخامس عشر لهذا العام 2021م اعتباراً من تاريخ الأول من شهر فبراير للعام الميلادي الجاري، وتستمر في استقبال طلبات التسجيل حتى تاريخ الثلاثون من شهر ديسمبر 2021م، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على أرقام مسابقة الحلم لكافة الدول العربية للاشتراك من خلال أرقام الحلم برسالة واحدة فقط، بالإضافة إلى رابط تسجيل رقم الهاتف عبر موقع مسابقة الحلم الإلكتروني.اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021
فتحت مسابقة الحلم موسم 2021م الخامس عشر باب الاشتراك في المسابقة أمام كافة الراغبين في المشاركة عن طريق العديد من الوسائل، حيث يمكن التسجيل في مسابقة الحلم من خلال موقع مسابقة الحلم الرسمي، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدك، أو من خلال تطبيق الحلم 2021.
حيث تتيح مسابقة الحلم بالموقع الرسمي إمكانية تسجيل رقم الهاتف الجوال من خلال اختيار مفتاح الدولة التابع لها المشارك، ثم تعبئة رقم الجوال، ثم النقر على أيقونة الاشتراك الآن، ويمكنكم إتمام هذه العملية من خلال اتباع رابط موقع الحلم الرسمي (mydream.mbc.net).
كما يمكن للمستخدمين الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق تطبيق الحلم للجوال والذي توفره الشركة المنظمة للمسابقة mbc بمتجر آبل أو أندرويد، حيث يتم تسجيل رقم الهاتف الجوال، ثم تأكيد البيانات من خلال تعبئة رمز التأكد أو التحقق الذي يتم إرساله برسالة نصية على الجوال المسجل، ويتم الحصول على عملات رقمية بالتطبيق تمكنه من الاشتراك في الحلم 2021.الاشتراك في مسابقة الحلم برسالة نصية
تتم المشاركة في مسابقة الحلم 2021 عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على إحدى الكلمات الثلاث (حلم – reve – dream) على الرقم المخصص لبلدك، وذلك في حال كان رقم البلد متوفراً ضمن أرقام مسابقة الحلم المتاحة، وفي حال عدم توفر رقماً للبلد التابع لها، فيمكنك إرسال الرسالة على الرقم الدولي.
وبعد إتمام إرسال الرسالة النصية على الرقم المرادف لبلدك، فسوف يتلقى المشارك رسالة ترحيبية من المسابقة تتضمن تفاصيل الخدمة، ثم يتم إرسال رسالة أخرى بالمحتوى الذي سيصل المشارك بشكل يومي تحمل فرص سحوبات الحلم والرابط الخاص بالمشترك لدخول تطبيق الحلم على موقع حلم الرسمي.أرقام مسابقة حلم التفاعلية
|الدولة
|شركة الاتصالات
|الرقم
|الوسيلة
|تكلفة الرسالة
|السعودية
|STC
Mobily
Zain
Virgin Mobile
Lebara
|858888
650444
755505
300300
313131
|SMS
|5.75 ريال
|الإمارات
|Etisalat
Du
|5544
3636
|SMS
|3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة
|الكويت
|stc
|4141
|SMS
|500 فلس
|عمان
|Omantel
|90434
|SMS
|500 فلس
|البحرين
|Batelco
stc
Zain
|94000
|SMS
|500 فلس
|العراق
|Asiacell
Korek
Zain
|2266
2180
2770
|SMS
|1200 دينار عراقي
|فلسطين
|Jawwal
Wataniya
|1625
6144
|SMS
|3.5 NIS
|مصر
|Vodafone – Etisalat – Orange – WE
WE -Vodafone – Etisalat – Orange
|95458
95450
|SMS
|5 جنيهات مصرية
|الأردن
|Orange
Umniah
Zain
|98858
|SMS
|70 قرش
|المغرب
|Maroc Tel
INWI
Orange
|9669
|SMS
|9 دراهم مغربية
|سوريا
|Syriatel
MTN
|1565
|SMS
|100 ليرة سورية
|تونس
|Tunisie telecom
Orange
Ooredoo
|85988
|SMS
|1.5 دينار تونسي
من المقرر أن يتم إجراء سحب الحلم الليلة (الخميس بتاريخ 1 يوليو 2021م) على مبلغ 250.000$ أمريكي، ومن ثم إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم الخميس، فمن يرغب في تفعيل اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021 أو التسجيل في سحب الحلم الليلة، يمكنه ذلك من خلال اتباع إحدى الطرق الموضحة بالمقال عبر موقع ثقفني.
الوسوم
ننشر طريقة اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021 لدخول سحب مسابقة الحلم الليلة على مبلغ قيمته ربع مليون دولار أمريكي لفائز واحد فقط، حيث تتيح مسابقة حلم إمكانية المشاركة في السحوبات لكافة الأشخاص الراغبين بالتسجيل في مسابقة الحلم 2021 للاستفادة من الجوائز النقدية التي تقدمها شركة إم بي سي باعتبارها الشركة المنظمة للمسابقة.
وقد بدأت مسابقة حلم في استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الحلم للموسم الخامس عشر لهذا العام 2021م اعتباراً من تاريخ الأول من شهر فبراير للعام الميلادي الجاري، وتستمر في استقبال طلبات التسجيل حتى تاريخ الثلاثون من شهر ديسمبر 2021م، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على أرقام مسابقة الحلم لكافة الدول العربية للاشتراك من خلال أرقام الحلم برسالة واحدة فقط، بالإضافة إلى رابط تسجيل رقم الهاتف عبر موقع مسابقة الحلم الإلكتروني.اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021
فتحت مسابقة الحلم موسم 2021م الخامس عشر باب الاشتراك في المسابقة أمام كافة الراغبين في المشاركة عن طريق العديد من الوسائل، حيث يمكن التسجيل في مسابقة الحلم من خلال موقع مسابقة الحلم الرسمي، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدك، أو من خلال تطبيق الحلم 2021.
حيث تتيح مسابقة الحلم بالموقع الرسمي إمكانية تسجيل رقم الهاتف الجوال من خلال اختيار مفتاح الدولة التابع لها المشارك، ثم تعبئة رقم الجوال، ثم النقر على أيقونة الاشتراك الآن، ويمكنكم إتمام هذه العملية من خلال اتباع رابط موقع الحلم الرسمي (mydream.mbc.net).
كما يمكن للمستخدمين الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق تطبيق الحلم للجوال والذي توفره الشركة المنظمة للمسابقة mbc بمتجر آبل أو أندرويد، حيث يتم تسجيل رقم الهاتف الجوال، ثم تأكيد البيانات من خلال تعبئة رمز التأكد أو التحقق الذي يتم إرساله برسالة نصية على الجوال المسجل، ويتم الحصول على عملات رقمية بالتطبيق تمكنه من الاشتراك في الحلم 2021.الاشتراك في مسابقة الحلم برسالة نصية
تتم المشاركة في مسابقة الحلم 2021 عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على إحدى الكلمات الثلاث (حلم – reve – dream) على الرقم المخصص لبلدك، وذلك في حال كان رقم البلد متوفراً ضمن أرقام مسابقة الحلم المتاحة، وفي حال عدم توفر رقماً للبلد التابع لها، فيمكنك إرسال الرسالة على الرقم الدولي.
وبعد إتمام إرسال الرسالة النصية على الرقم المرادف لبلدك، فسوف يتلقى المشارك رسالة ترحيبية من المسابقة تتضمن تفاصيل الخدمة، ثم يتم إرسال رسالة أخرى بالمحتوى الذي سيصل المشارك بشكل يومي تحمل فرص سحوبات الحلم والرابط الخاص بالمشترك لدخول تطبيق الحلم على موقع حلم الرسمي.أرقام مسابقة حلم التفاعلية
|الدولة
|شركة الاتصالات
|الرقم
|الوسيلة
|تكلفة الرسالة
|السعودية
|STC
Mobily
Zain
Virgin Mobile
Lebara
|858888
650444
755505
300300
313131
|SMS
|5.75 ريال
|الإمارات
|Etisalat
Du
|5544
3636
|SMS
|3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة
|الكويت
|stc
|4141
|SMS
|500 فلس
|عمان
|Omantel
|90434
|SMS
|500 فلس
|البحرين
|Batelco
stc
Zain
|94000
|SMS
|500 فلس
|العراق
|Asiacell
Korek
Zain
|2266
2180
2770
|SMS
|1200 دينار عراقي
|فلسطين
|Jawwal
Wataniya
|1625
6144
|SMS
|3.5 NIS
|مصر
|Vodafone – Etisalat – Orange – WE
WE -Vodafone – Etisalat – Orange
|95458
95450
|SMS
|5 جنيهات مصرية
|الأردن
|Orange
Umniah
Zain
|98858
|SMS
|70 قرش
|المغرب
|Maroc Tel
INWI
Orange
|9669
|SMS
|9 دراهم مغربية
|سوريا
|Syriatel
MTN
|1565
|SMS
|100 ليرة سورية
|تونس
|Tunisie telecom
Orange
Ooredoo
|85988
|SMS
|1.5 دينار تونسي
من المقرر أن يتم إجراء سحب الحلم الليلة (الخميس بتاريخ 1 يوليو 2021م) على مبلغ 250.000$ أمريكي، ومن ثم إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم الخميس، فمن يرغب في تفعيل اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021 أو التسجيل في سحب الحلم الليلة، يمكنه ذلك من خلال اتباع إحدى الطرق الموضحة بالمقال عبر موقع ثقفني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021 أرقام المسابقة التفاعلية لدخول سحب الليلة 250.000$ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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