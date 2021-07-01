اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021 أرقام المسابقة التفاعلية لدخول سحب الليلة 250.000$

ننشر طريقة اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021 لدخول سحب مسابقة الحلم الليلة على مبلغ قيمته ربع مليون دولار أمريكي لفائز واحد فقط، حيث تتيح مسابقة حلم إمكانية المشاركة في السحوبات لكافة الأشخاص الراغبين بالتسجيل في مسابقة الحلم 2021 للاستفادة من الجوائز النقدية التي تقدمها شركة إم بي سي باعتبارها الشركة المنظمة للمسابقة.

وقد بدأت مسابقة حلم في استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الحلم للموسم الخامس عشر لهذا العام 2021م اعتباراً من تاريخ الأول من شهر فبراير للعام الميلادي الجاري، وتستمر في استقبال طلبات التسجيل حتى تاريخ الثلاثون من شهر ديسمبر 2021م، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على أرقام مسابقة الحلم لكافة الدول العربية للاشتراك من خلال أرقام الحلم برسالة واحدة فقط، بالإضافة إلى رابط تسجيل رقم الهاتف عبر موقع مسابقة الحلم الإلكتروني.

اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021

فتحت مسابقة الحلم موسم 2021م الخامس عشر باب الاشتراك في المسابقة أمام كافة الراغبين في المشاركة عن طريق العديد من الوسائل، حيث يمكن التسجيل في مسابقة الحلم من خلال موقع مسابقة الحلم الرسمي، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدك، أو من خلال تطبيق الحلم 2021.

حيث تتيح مسابقة الحلم بالموقع الرسمي إمكانية تسجيل رقم الهاتف الجوال من خلال اختيار مفتاح الدولة التابع لها المشارك، ثم تعبئة رقم الجوال، ثم النقر على أيقونة الاشتراك الآن، ويمكنكم إتمام هذه العملية من خلال اتباع رابط موقع الحلم الرسمي (mydream.mbc.net).

كما يمكن للمستخدمين الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق تطبيق الحلم للجوال والذي توفره الشركة المنظمة للمسابقة mbc بمتجر آبل أو أندرويد، حيث يتم تسجيل رقم الهاتف الجوال، ثم تأكيد البيانات من خلال تعبئة رمز التأكد أو التحقق الذي يتم إرساله برسالة نصية على الجوال المسجل، ويتم الحصول على عملات رقمية بالتطبيق تمكنه من الاشتراك في الحلم 2021.

الاشتراك في مسابقة الحلم برسالة نصية

تتم المشاركة في مسابقة الحلم 2021 عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على إحدى الكلمات الثلاث (حلم – reve – dream) على الرقم المخصص لبلدك، وذلك في حال كان رقم البلد متوفراً ضمن أرقام مسابقة الحلم المتاحة، وفي حال عدم توفر رقماً للبلد التابع لها، فيمكنك إرسال الرسالة على الرقم الدولي.

وبعد إتمام إرسال الرسالة النصية على الرقم المرادف لبلدك، فسوف يتلقى المشارك رسالة ترحيبية من المسابقة تتضمن تفاصيل الخدمة، ثم يتم إرسال رسالة أخرى بالمحتوى الذي سيصل المشارك بشكل يومي تحمل فرص سحوبات الحلم والرابط الخاص بالمشترك لدخول تطبيق الحلم على موقع حلم الرسمي.

الدولة شركة الاتصالات الرقم الوسيلة تكلفة الرسالة السعودية STC Mobily Zain Virgin Mobile Lebara 858888 650444 755505 300300 313131 SMS 5.75 ريال الإمارات Etisalat Du 5544 3636 SMS 3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة الكويت stc 4141 SMS 500 فلس عمان Omantel 90434 SMS 500 فلس البحرين Batelco stc Zain 94000 SMS 500 فلس العراق Asiacell Korek Zain 2266 2180 2770 SMS 1200 دينار عراقي فلسطين Jawwal Wataniya 1625 6144 SMS 3.5 NIS مصر Vodafone – Etisalat – Orange – WE WE -Vodafone – Etisalat – Orange 95458 95450 SMS 5 جنيهات مصرية الأردن Orange Umniah Zain 98858 SMS 70 قرش المغرب Maroc Tel INWI Orange 9669 SMS 9 دراهم مغربية سوريا Syriatel MTN 1565 SMS 100 ليرة سورية تونس Tunisie telecom Orange Ooredoo 85988 SMS 1.5 دينار تونسي

أرقام مسابقة حلم التفاعليةسحب مسابقة الحلم الليلة

من المقرر أن يتم إجراء سحب الحلم الليلة (الخميس بتاريخ 1 يوليو 2021م) على مبلغ 250.000$ أمريكي، ومن ثم إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم الخميس، فمن يرغب في تفعيل اشتراك مسابقة الحلم mbc 2021 أو التسجيل في سحب الحلم الليلة، يمكنه ذلك من خلال اتباع إحدى الطرق الموضحة بالمقال عبر موقع ثقفني.