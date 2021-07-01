فيديو وصور.. وليام وهارى يزيحان الستار عن تمثال والدتهما الأميرة ديانا

جدة - نرمين السيد - ونصب التمثال الذى نحت تكريما للأميرة ديانا، التى توفيت فى حادث سيارة فى باريس عام 1997، فى حديقة صنكن فى قصر كينزنغتون فى وسط لندن، حيث بيتها السابق.

وكان الشقيقان قد أمرا فى عام 2017، بنحت التمثال احتفاء بإرث ديانا وحياتها، وفى وقت لاحق وقع الاختيار على النحات أيان رانك برودلى، الذى يُستخدم تصويره للملكة إليزابيث على العملة التى يجرى سكها فى بريطانيا وفى دول الكومنولث لتنفيذ التمثال.

ويعد هذا التمثال الثانى للأميرة ديانا فى لندن، بعد إزاحة الستار عن تمثال لها فى هايد بارك فى عام 2004.

ولقيت الأميرة ديانا مصرعها، وهى فى السادسة والثلاثين من العمر، فى حادث سير بالعاصمة الفرنسية باريس، سنة 1997، بحسب شبكة "سكاى نيوز".

وكان عمر وليام 15 عاما وهارى 12 عاما عندما توفيت ديانا، بعدما اصطدمت سيارة ليموزين كانت تقل والدتهما برفقة دودى الفايد فى نفق فى باريس، عندما زادت من سرعتها للهروب من مصورين يطاردونهما.

وعبّر كل من الشقيقين عن الصدمة الشديدة الناجمة عن الفقدان، وكيف أثرت على صحتهما النفسية على مدى سنوات لاحقة.

ويعتبر حدث الكشف عن التمثال، أول نشاط مشترك يجمع الأمير وليام وميغان ماركل، فى الوقت نفسه، وسط تقارير عن تردى العلاقة بينهما بشكل كبير.

أما الأمير هارى، فحضر فى وقت سابق، جنازة جده، الأمير تشارلز، فيما لم تستطع ماركل، أن تحضر، وقتئذ، لأنها كانت فى الأشهر الأخيرة من الحمل بمولودتها الثانية، والأطباء نصحوها بعدم السفر فى رحلة جوية طويلة تتجاوز عشر ساعات.